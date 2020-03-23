　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

周宇修／微罪判免刑不該看運氣　輕重不分的假釋撤銷

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲監獄，受刑人，收容人，出監，監禁，鐵窗，鐵籠 。（圖／視覺中國CFP）

▲微罪卻要入監服長刑期的殘刑，問題在於「撤銷假釋的門檻過於沒有彈性」所導致。（圖／視覺中國CFP）

日前媒體報導，某一民眾騎乘電動車酒駕，被檢方依照刑法第185條之3的醉態駕駛罪起訴。法院第一審原先判處三個月有期徒刑並且易科罰金，但到了二審則考量該民眾係因為母親當天掛急診而酒醉騎車，因此依照刑法第61條改判有罪但免刑。

這則新聞看似對於社會上日益升高的反酒駕呼聲是一記逆風，但如果細究該案，會發現該新聞中的民眾原先有違反槍砲彈藥刀械管制條例的前科，在酒駕時其實是假釋期間。而這個前科跟假釋，跟他的酒駕案並無關聯，為什麼要注意呢？

關鍵在於，我國刑法第78條第1項有所謂「撤銷假釋」（假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，於判決確定後六月以內，撤銷其假釋。但假釋期滿逾三年者，不在此限）的規定，也就是說，如果假釋期間有其他犯罪，就可能被檢察官撤銷假釋並且執行完剩餘的刑期。

舉例來說，某甲原先犯了販賣毒品罪被判了30年有期徒刑，後來在服刑15年後假釋出獄，但在假釋的第二年因為酒醉駕車（此類案例的後罪一半以上是酒醉駕車）而被法院判處有期徒刑3個月確定後，就要回去把剩下15年的刑期服滿。我國刑事實務上，法院必定會調閱被告前科記錄作為量刑參考，此時法官就會發現，雖然他只判了三個月，然而實際上當事人變相的因為酒醉駕車而必須要關15年又3個月。在如果當事人酒測值不高而又沒有造成其他交通問題的情形下，法院對於是否要判有期徒刑，多少會覺得於心不忍，而在如該新聞的情形下，想辦法給予免刑。

事實上，立法院於104年3月12日司法法制全體委員會中，林滄敏委員詢問當時的司法院秘書長林錦芳時，便已提到：「還有一個案例讓我覺得很頭痛，我也找了很多法學專家進行研究，有一個50多歲的民眾，過去曾被判無期徒刑，因為酒測值達0.35，被判刑3個月，他以為易科罰金就沒事了，因此並未上訴，沒想到半年以後被撤銷假釋。他是被判無期徒刑的人，這樣進去就沒辦法再回來，因為一般酒駕無法再恢復自由，到底這個案子撤銷假釋是不是合法？我們希望找出一個讓大家能夠瞭解，法律上講的是公平，不但要合法，而且是要合情合理。秘書長是不是能夠在司法界將此當做案例進行探討？撤銷假釋是法定應撤銷，法院並無裁量權，我們只是站在人民的立場提供建言，是不是我們也應該探討一下？如果改為『假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑，且未易科罰金之宣告者，於判刑確定後6個月以內，撤銷其假釋』是不是比較合情合理？」顯見在104年時，就有立法委員在研議修正關於撤銷假釋的規定，但迄今並無變動。

有人會說：酒駕就是不對，怎麼可以這樣就便宜他了？筆者也同意這個看法，如果我們認為酒駕就是要懲罰，法院如果為了不讓前面的罪變太重，而壓低後面的犯罪刑度，事實上已經導致每個司法個案不能被正常評價。也因此，細究真正的問題，還是刑法第78條第1項「撤銷假釋的門檻過於沒有彈性」所導致。

該撤銷假釋的規定雖然設計了後罪要是「故意」（不包含過失）、「有期徒刑以上」（不包含罰金或拘役）以及「三年內」，才會有撤銷假釋的效果，看似已有要件規範。可是相較之下，根據司法院釋字第681號解釋林子儀、許玉秀大法官協同意見書所指出，在德國，不僅假釋的撤銷係由專門的刑事執行法庭審理，法院對於撤銷假釋後的法律效果有比較多裁量空間，例如經評估後可以用易服勞役等其他方案來替代入監服刑等，而不是沒有任何彈性的只能將殘餘刑期執行這個唯一選項。在美國，依照前揭意見書，「一旦政府准予假釋，於撤銷假釋之時，必須 給予被撤銷假釋者最低程度之程序性正當程序之保障。……典型的撤銷假釋程序，分為兩個階段：準備聽證程序（a preliminary hearing）及撤銷假釋決定之聽證程序（a revocation hearing）。」可知我們的撤銷假釋程序，其實還有很多細緻化的空間。

事實上，關於撤銷假釋，實務上的案例千奇百怪，例如有人是因為已經被廢除的《懲治盜匪條例》判無期徒刑，假釋後酒醉駕車，結果導致《懲治盜匪條例》「死而復生」的發生拘束力。而撤銷假釋的輕重不分，也讓監獄一直面臨超收人犯的壓力。這些對受刑人，乃至於對監獄的影響，長期而言，對整體社會發展都會不利。正如五年前的高雄大寮監獄暴動案，才在受刑人自盡下不幸落幕，如果沒有一個合理的監獄環境，我們如何期待受刑人能夠更生？

好文推薦

周宇修／死刑不應成為社會安全網的替代制度

周宇修／天災也是人禍：小林村國賠案更一審有感

周宇修／無罪推定不是髒話

●周宇修，執業律師，哥倫比亞大學法學院訪問學人、公益法律全球研究網成員。關注人權議題，參與台灣及國際公益NGO成員之人權策略擬定與推廣。以上言論不代表本網立場。

ET快訊
辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！22日「雙雙節」病逝獨留摯愛
劉真撒手留4歲女兒　住院前寫下最後祝福「謝謝上天，讓妳來到我
基隆、新北等地大停電影響39萬戶　八堵變電所「輸電系統故障」
劉真搶救33天無效身亡！享年44歲
環保署員工參加埃及團確診！署長證實：曾上一天班接觸4人已隔離
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

獨／法內情孝子版！假釋中兼2差奉養重病老母　酒駕判2月「3鄰居做證」改免刑

殺人犯假釋酒駕大逆轉免刑　法官：他酒測值0.51毫克不算喝太多

黃隆豐／假釋非恩典　助受刑人改過遷善走回正途

李永然／【獄中信彰顯假釋之缺】假釋看運氣，准駁問神明？

林文蔚／前塵後路

男無期徒刑假釋酒駕被逮　照顧妻女「融入社會」獲判免刑

周宇修／微罪判免刑不該看運氣　輕重不分的假釋撤銷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

池錫辰做PPT！趙炳圭救援「像在教爺爺」　想要存照片..劉在錫擺出手勢：秋醬～

周宇修／微罪判免刑不該看運氣　輕重不分的假釋撤銷

壯觀！「香山溼地驚見黑白潮」數千隻水鳥過境新竹

最有錢／疫情下的投市投資　學會這三招從大賠到大賺？

劉真4天前才傳「換心順序提前好消息」　住院前辛龍曾說：準備好生第二胎

苗栗婦收到「豬頭、冥紙」嚇破膽　檢：只是觸霉頭，不算恐嚇　

稽查居家檢疫隔離趴趴走　南警臨檢舞廳PUB勸請業者考慮停業

20年閨蜜之約等不到了…楊麗菁慟失姐妹劉真「她是善良小仙女」

日職／對決松坂大輔1安打1三振　王柏融直呼不可思議

多國籲東奧延期　體育署長：只要確保安全，不延後都如期參加

澳洲跟進不參加今年東奧！發重大聲明「為2021年做準備」　紐西蘭考慮抵制

新埤台一線砂石車、休旅車對撞！　車斗翻覆擦撞畫面曝…乘客驚聲尖叫

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

法律熱門新聞

周宇修／假釋酒駕為何判免刑

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

蘇南／《紓困條例》補助勞工什麼

告訴6月期限　法界：過了就GG

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

蘇南／維冠案建築師服刑還可執業？

胡博硯／偵查影片外流　偵查很難不公開

給說法／誘騙少女拍裸照犯何法？

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

李善植／守護環境不讓人民用肺發電

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

錢建榮／行政指導可行，何須緊急命令

賴瑩真／租屋處漏水、馬桶不通，誰負責

更多熱門

相關新聞

BMW男醉駕載嫩妻+2幼子　自撞電桿車4人險進鐵棺材

BMW男醉駕載嫩妻+2幼子　自撞電桿車4人險進鐵棺材

台中市太平區22日凌晨發生一起酒駕自撞車禍，賴姓男子駕駛BMW轎車載著妻子與2名幼子，參加親友聚會，返家時行經新平路二段與宜欣4街口，轉彎失控撞上路邊電線桿及騎樓樑柱，救護人員獲報趕赴現場，將賴男送醫救治，幸僅頭部輕微腦震盪，無性命之虞，妻小則均無受傷；但賴男經酒測有酒精反應，待出院後警方將依公共危險罪移送法辦。

大水窟弊案　國統集團陳振豐更審無罪

大水窟弊案　國統集團陳振豐更審無罪

種大麻全關5年以上　釋字790號：違憲

種大麻全關5年以上　釋字790號：違憲

錢建榮／行政指導可行，何須緊急命令

錢建榮／行政指導可行，何須緊急命令

蘇南／維冠案建築師服刑還可執業？

蘇南／維冠案建築師服刑還可執業？

關鍵字：

法律司改人權周宇修假釋撤銷酒駕監獄更生受刑人殘刑

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

武漢出現多名無症狀感染者　0確診原因曝

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

明高溫「暴跌10°C」地區曝

台中工廠惡火奪3命　老闆悲率員工上香

還在等檢疫結果！她「肺裡好像有東西」死家中

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

帝王級牛郎羅蘭私宅曝光！

「變性也不是真的女人」　小A辣曝2優勢…女生羨慕了

小玉2019年收入暴增1倍！算出來自己也嚇壞：誇張

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面