周宇修／微罪判免刑不該看運氣　輕重不分的假釋撤銷

▲微罪卻要入監服長刑期的殘刑，問題在於「撤銷假釋的門檻過於沒有彈性」所導致。（圖／視覺中國CFP）

日前媒體報導，某一民眾騎乘電動車酒駕，被檢方依照刑法第185條之3的醉態駕駛罪起訴。法院第一審原先判處三個月有期徒刑並且易科罰金，但到了二審則考量該民眾係因為母親當天掛急診而酒醉騎車，因此依照刑法第61條改判有罪但免刑。

這則新聞看似對於社會上日益升高的反酒駕呼聲是一記逆風，但如果細究該案，會發現該新聞中的民眾原先有違反槍砲彈藥刀械管制條例的前科，在酒駕時其實是假釋期間。而這個前科跟假釋，跟他的酒駕案並無關聯，為什麼要注意呢？

關鍵在於，我國刑法第78條第1項有所謂「撤銷假釋」（假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，於判決確定後六月以內，撤銷其假釋。但假釋期滿逾三年者，不在此限）的規定，也就是說，如果假釋期間有其他犯罪，就可能被檢察官撤銷假釋並且執行完剩餘的刑期。

舉例來說，某甲原先犯了販賣毒品罪被判了30年有期徒刑，後來在服刑15年後假釋出獄，但在假釋的第二年因為酒醉駕車（此類案例的後罪一半以上是酒醉駕車）而被法院判處有期徒刑3個月確定後，就要回去把剩下15年的刑期服滿。我國刑事實務上，法院必定會調閱被告前科記錄作為量刑參考，此時法官就會發現，雖然他只判了三個月，然而實際上當事人變相的因為酒醉駕車而必須要關15年又3個月。在如果當事人酒測值不高而又沒有造成其他交通問題的情形下，法院對於是否要判有期徒刑，多少會覺得於心不忍，而在如該新聞的情形下，想辦法給予免刑。

事實上，立法院於104年3月12日司法法制全體委員會中，林滄敏委員詢問當時的司法院秘書長林錦芳時，便已提到：「還有一個案例讓我覺得很頭痛，我也找了很多法學專家進行研究，有一個50多歲的民眾，過去曾被判無期徒刑，因為酒測值達0.35，被判刑3個月，他以為易科罰金就沒事了，因此並未上訴，沒想到半年以後被撤銷假釋。他是被判無期徒刑的人，這樣進去就沒辦法再回來，因為一般酒駕無法再恢復自由，到底這個案子撤銷假釋是不是合法？我們希望找出一個讓大家能夠瞭解，法律上講的是公平，不但要合法，而且是要合情合理。秘書長是不是能夠在司法界將此當做案例進行探討？撤銷假釋是法定應撤銷，法院並無裁量權，我們只是站在人民的立場提供建言，是不是我們也應該探討一下？如果改為『假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑，且未易科罰金之宣告者，於判刑確定後6個月以內，撤銷其假釋』是不是比較合情合理？」顯見在104年時，就有立法委員在研議修正關於撤銷假釋的規定，但迄今並無變動。

有人會說：酒駕就是不對，怎麼可以這樣就便宜他了？筆者也同意這個看法，如果我們認為酒駕就是要懲罰，法院如果為了不讓前面的罪變太重，而壓低後面的犯罪刑度，事實上已經導致每個司法個案不能被正常評價。也因此，細究真正的問題，還是刑法第78條第1項「撤銷假釋的門檻過於沒有彈性」所導致。

該撤銷假釋的規定雖然設計了後罪要是「故意」（不包含過失）、「有期徒刑以上」（不包含罰金或拘役）以及「三年內」，才會有撤銷假釋的效果，看似已有要件規範。可是相較之下，根據司法院釋字第681號解釋林子儀、許玉秀大法官協同意見書所指出，在德國，不僅假釋的撤銷係由專門的刑事執行法庭審理，法院對於撤銷假釋後的法律效果有比較多裁量空間，例如經評估後可以用易服勞役等其他方案來替代入監服刑等，而不是沒有任何彈性的只能將殘餘刑期執行這個唯一選項。在美國，依照前揭意見書，「一旦政府准予假釋，於撤銷假釋之時，必須 給予被撤銷假釋者最低程度之程序性正當程序之保障。……典型的撤銷假釋程序，分為兩個階段：準備聽證程序（a preliminary hearing）及撤銷假釋決定之聽證程序（a revocation hearing）。」可知我們的撤銷假釋程序，其實還有很多細緻化的空間。

事實上，關於撤銷假釋，實務上的案例千奇百怪，例如有人是因為已經被廢除的《懲治盜匪條例》判無期徒刑，假釋後酒醉駕車，結果導致《懲治盜匪條例》「死而復生」的發生拘束力。而撤銷假釋的輕重不分，也讓監獄一直面臨超收人犯的壓力。這些對受刑人，乃至於對監獄的影響，長期而言，對整體社會發展都會不利。正如五年前的高雄大寮監獄暴動案，才在受刑人自盡下不幸落幕，如果沒有一個合理的監獄環境，我們如何期待受刑人能夠更生？

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●周宇修，執業律師，哥倫比亞大學法學院訪問學人、公益法律全球研究網成員。關注人權議題，參與台灣及國際公益NGO成員之人權策略擬定與推廣。以上言論不代表本網立場。