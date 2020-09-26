　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳惠敏／微罪撤銷假釋　悛悔實據還在嗎

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲監獄，牢籠，自由。（圖／視覺中國CFP）

▲微罪撤銷假釋制度讓曾走錯路的人，他們活生生的「悛悔實據」，我們卻視而不見。（圖／視覺中國CFP）

在今（2020）年8月7日有一則新聞「無期徒刑假釋再犯酒駕得回籠　他抗議違反比例原則最高院聲請釋憲」，可能沒有多少人注意，這是陳姓、姜姓、羅姓等3位原遭判無期徒刑後假釋出獄，卻因與前案重判類型截然不同的微罪，遭撤銷假釋而必須回監服完20至25年的殘刑，其中陳、姜兩人原判決援引的是已在2002年廢除的《懲治盜匪條例》。

判兩個月換來殘刑25年

也就是說，陳、姜要回監獄執行的是一個已消失的法律，很是荒謬。這類我們稱之為「微罪撤（銷）假（釋）」，就表面上來看，就是將假釋未期滿、「待觀察期」（保安處分）的「準前收容人」再犯錯後送回監牢做為懲罰，但人生故事這樣就說完了嗎？

《刑法》第77條第一項：「受徒刑之執行而有悛悔實據者，無期徒刑逾二十五年，有期徒刑逾二分之一、累犯逾三分之二，由監獄報請法務部，得許假釋出獄。」我們知道，「悛悔實據」就是能否假釋的第一前提。但如何證明已「悛悔實據」，則是由複雜的《行刑累進處遇條例》加上複雜的計分方式所構成。

以上3位收容人同時跨越了幾個假釋制度變革的時區，因而，他們「累進處遇」時而遇到「溢分」到底可否提出假釋，假釋時機的延遲也連動了之後計算「微罪」，到底是落在假釋期「未滿」還是「已滿」兩種截然不同的命運。有關累進處遇條例的計分是收容人最關心的，卻也最複雜的，既不科學，更充滿爭議，將另文討論。在這裡，我只回到最初的提問：悛悔實據，我們看見了嗎？

羅敏曜，一個因一言不合在KTV犯下兩條殺人案的20歲年輕人，歷經死刑、無期徒刑判決後，無期徒刑定讞，1998年7月在羈押1144天後，進入台北監獄執行。入監服刑期間，曾因醫療需求與監方的意見相左，多次提出申訴抗議，而被釘上腳鐐、手銬，再送違規房單獨拘禁。然而，在獄中他也積極加入學生隊，讀書準備考大學，模擬考成績每天蒸蒸日上，最後卻在監方提出，即使考上，可能會面臨無法假釋或考上學校系所不接受的意見下，放棄參加考試。

後來他在監所內認真打有關「溢分行刑」不合理的訴訟，但每份要送出去的文件都在管理員的檢查下，用立可白多次塗改，也沒有下文。一直到2011年11月，經過多次假釋駁回後，終於假釋成功出獄。

出獄後的羅敏曜，還要繼續接受保安處分，定期和觀護人見面。出監之後，他積極投入照顧母親和工作之中，幾年下來，所領的工班規模漸大，工作量和收入都很穩定。因為要接工作之故，偶爾也需要應酬喝酒。2017年11月18日被依「不能安全駕駛罪」判刑2個月。而這2個月換來的是，「撤銷假釋」必須回去服完殘刑25年，現年已經45歲的他，對此相當不能接受。

考慮微罪撤假社會效果

還原「酒駕」當天，羅知道會喝酒，因此搭計程車到三重去赴約，回程也是。只因母親的摩托車停在巷口，他考慮到隔天媽媽很可能會用車，心存僥倖地要將車子騎回離家百公尺的同巷家門口，就被警察抓了。

回顧他假釋出獄後，一直到因「不能駕駛罪」判刑2個月而必須撤銷假釋回去服刑的這6年多的時間，工作也好、照顧母親也好，甚至被害人民事賠償也好，都踏實照做。羅敏曜在出獄後的人生，不正是可拿來當作「更生人」的範本嗎？爾今卻一夕變了風雲。

或許抓了羅敏曜這樣年輕時踏錯腳步、中年以後重新開始的犯錯者，沒有人會在意。即使，他的案子已比許多人幸運，可以走到大法官解釋這一步。這些在裁判書或新聞裡的羅男、陳女，或因假釋制度幾番變革所造成的生命改變，也許有機會成為司法改革的烈士，然而他活生生的「悛悔實據」，我們卻視而不見。這到底是在鼓勵向上，還是在打擊希望？

羅敏曜在看守所裡曾聽聞死刑犯這樣說：「活著是災難，死刑是苦關」。離開監所、重返社會，究竟是迎向災難，還是走向希望？在考慮微罪撤假時，不只是司法結果，更要考慮的是社會效果，我們究竟鼓勵認錯改過，還是隨時準備打擊？端視我們是否要繼續視而不見。答案其實並不難。（本文經作者同意，轉載自《蘋果日報》）

好文推薦

陳惠敏／監所制度大異動　超前部署社安網

陳惠敏／高度群聚　別讓監所成為防疫破口

●陳惠敏，監所關注小組理事長。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
吳宗憲58歲生日「許下第一願望」慟別小鬼：要每天說我❤️你
金正恩回信了！　親筆信內容罕見曝光
Bella遭控「消費高以翔」高家人、毛加恩取關　IG回應了
台鐵廁所洗手乳黏稠怪怪的　一聞竟是「嘉明的味道」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

林俊宏／撤銷假釋制度之缺—輕罪重罰或不罰輕罪

周宇修／微罪判免刑不該看運氣　輕重不分的假釋撤銷

獨／法內情孝子版！假釋中兼2差奉養重病老母　酒駕判2月「3鄰居做證」改免刑

殺人犯假釋酒駕大逆轉免刑　法官：他酒測值0.51毫克不算喝太多

男無期徒刑假釋酒駕被逮　照顧妻女「融入社會」獲判免刑

陳惠敏／微罪撤銷假釋　悛悔實據還在嗎

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

謝和弦、Keanna簽字離婚了！　祝福對方「謝謝戴一軒小姐曾經對我的陪伴」

陳惠敏／微罪撤銷假釋　悛悔實據還在嗎

掐死女友脫褲性侵！他幫換一席「詭異紅裙」…躺床伴屍3天

發票中200元「獎金爆衝11倍」...他加碼曝1優點：真的好用

陳時中掛保證「台灣不選大陸疫苗」　葉毓蘭：會抓老鼠的就是好貓

月薪5萬↓老了會很慘？他一看「中位數」超擔心...比平均數更準

台南市秋季淨灘迎接中秋雙十連假　黃偉哲：讓出遊民眾有乾淨的環境！

「火來了，鴻升快跑」熊熊忍痛：我有聽話沒回頭…揭1遺憾道歉了

行人穿越馬路…疾駛機車1秒撞噴　78歲翁重傷身亡

吳宗憲58歲生日「許下第一願望」慟別小鬼黃鴻升：要每天說我❤️你

30年前喪夫獨養3兒竟罹怪病全癱　永遠不會醒的噩夢緊纏漁村老媽媽

美容師「攝護腺保養」...他激喊：要全套！23號房剛亮燈　結局曝

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

法律熱門新聞

李家豪／法扶制度的費用負擔

吳景欽／路邊舉牌抗議是現行犯嗎

陳惠敏／微罪撤銷假釋　悛悔實據還在嗎

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵定讞

獨／不要掙扎，我要O了　性侵得逞

5男關一起　牢房竟變炮房

搶黃燈！檢察官：肇事仍有民刑事責任

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

限制出境違憲　學界建議修法

告訴6月期限　法界：過了就GG

稱杜拜公司董事　超跑女神詐六千萬

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

記恨20年　男縱火燒4同學家

狼繼父性侵繼女　判刑8年半定讞

更多熱門

相關新聞

王令麟服刑三年有感發願助更生人

王令麟服刑三年有感發願助更生人

東森慈善基金會董事長王令麟持續關注弱勢送暖不停，不久前才拜訪愛盲庇護工場促成台灣首次社福團體燈東森購物義賣，今(9/25)再度親赴更生保護協會捐贈800包池上米。曾入監服刑三年的更生人企業家王令麟，現場巧遇「學弟」格外有感，發願將以身作則更生人重返社會。

夾不到娃娃聯絡台主卻慘被性侵

夾不到娃娃聯絡台主卻慘被性侵

中藥商行賄案邱垂貞部分撤銷發回

中藥商行賄案邱垂貞部分撤銷發回

相約殉情竟獨活　二審加重判4年

相約殉情竟獨活　二審加重判4年

李家豪／法扶制度的費用負擔

李家豪／法扶制度的費用負擔

關鍵字：

法律司改人權陳惠敏監所關注小組假釋微罪撤銷假釋受刑人更生人累進處遇

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

清大博士「台積電面試前」上吊亡

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

小鬼花葬陽明山！吳宗憲忍淚告別「遺容好像睡著」

雨擴半個台灣下2天　恐還有颱風

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面