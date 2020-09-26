陳惠敏／微罪撤銷假釋　悛悔實據還在嗎

▲微罪撤銷假釋制度讓曾走錯路的人，他們活生生的「悛悔實據」，我們卻視而不見。（圖／視覺中國CFP）

在今（2020）年8月7日有一則新聞「無期徒刑假釋再犯酒駕得回籠 他抗議違反比例原則最高院聲請釋憲」，可能沒有多少人注意，這是陳姓、姜姓、羅姓等3位原遭判無期徒刑後假釋出獄，卻因與前案重判類型截然不同的微罪，遭撤銷假釋而必須回監服完20至25年的殘刑，其中陳、姜兩人原判決援引的是已在2002年廢除的《懲治盜匪條例》。

判兩個月換來殘刑25年

也就是說，陳、姜要回監獄執行的是一個已消失的法律，很是荒謬。這類我們稱之為「微罪撤（銷）假（釋）」，就表面上來看，就是將假釋未期滿、「待觀察期」（保安處分）的「準前收容人」再犯錯後送回監牢做為懲罰，但人生故事這樣就說完了嗎？

《刑法》第77條第一項：「受徒刑之執行而有悛悔實據者，無期徒刑逾二十五年，有期徒刑逾二分之一、累犯逾三分之二，由監獄報請法務部，得許假釋出獄。」我們知道，「悛悔實據」就是能否假釋的第一前提。但如何證明已「悛悔實據」，則是由複雜的《行刑累進處遇條例》加上複雜的計分方式所構成。

以上3位收容人同時跨越了幾個假釋制度變革的時區，因而，他們「累進處遇」時而遇到「溢分」到底可否提出假釋，假釋時機的延遲也連動了之後計算「微罪」，到底是落在假釋期「未滿」還是「已滿」兩種截然不同的命運。有關累進處遇條例的計分是收容人最關心的，卻也最複雜的，既不科學，更充滿爭議，將另文討論。在這裡，我只回到最初的提問：悛悔實據，我們看見了嗎？

羅敏曜，一個因一言不合在KTV犯下兩條殺人案的20歲年輕人，歷經死刑、無期徒刑判決後，無期徒刑定讞，1998年7月在羈押1144天後，進入台北監獄執行。入監服刑期間，曾因醫療需求與監方的意見相左，多次提出申訴抗議，而被釘上腳鐐、手銬，再送違規房單獨拘禁。然而，在獄中他也積極加入學生隊，讀書準備考大學，模擬考成績每天蒸蒸日上，最後卻在監方提出，即使考上，可能會面臨無法假釋或考上學校系所不接受的意見下，放棄參加考試。

後來他在監所內認真打有關「溢分行刑」不合理的訴訟，但每份要送出去的文件都在管理員的檢查下，用立可白多次塗改，也沒有下文。一直到2011年11月，經過多次假釋駁回後，終於假釋成功出獄。

出獄後的羅敏曜，還要繼續接受保安處分，定期和觀護人見面。出監之後，他積極投入照顧母親和工作之中，幾年下來，所領的工班規模漸大，工作量和收入都很穩定。因為要接工作之故，偶爾也需要應酬喝酒。2017年11月18日被依「不能安全駕駛罪」判刑2個月。而這2個月換來的是，「撤銷假釋」必須回去服完殘刑25年，現年已經45歲的他，對此相當不能接受。

考慮微罪撤假社會效果

還原「酒駕」當天，羅知道會喝酒，因此搭計程車到三重去赴約，回程也是。只因母親的摩托車停在巷口，他考慮到隔天媽媽很可能會用車，心存僥倖地要將車子騎回離家百公尺的同巷家門口，就被警察抓了。

回顧他假釋出獄後，一直到因「不能駕駛罪」判刑2個月而必須撤銷假釋回去服刑的這6年多的時間，工作也好、照顧母親也好，甚至被害人民事賠償也好，都踏實照做。羅敏曜在出獄後的人生，不正是可拿來當作「更生人」的範本嗎？爾今卻一夕變了風雲。

或許抓了羅敏曜這樣年輕時踏錯腳步、中年以後重新開始的犯錯者，沒有人會在意。即使，他的案子已比許多人幸運，可以走到大法官解釋這一步。這些在裁判書或新聞裡的羅男、陳女，或因假釋制度幾番變革所造成的生命改變，也許有機會成為司法改革的烈士，然而他活生生的「悛悔實據」，我們卻視而不見。這到底是在鼓勵向上，還是在打擊希望？

羅敏曜在看守所裡曾聽聞死刑犯這樣說：「活著是災難，死刑是苦關」。離開監所、重返社會，究竟是迎向災難，還是走向希望？在考慮微罪撤假時，不只是司法結果，更要考慮的是社會效果，我們究竟鼓勵認錯改過，還是隨時準備打擊？端視我們是否要繼續視而不見。答案其實並不難。（本文經作者同意，轉載自《蘋果日報》）

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●陳惠敏，監所關注小組理事長。以上言論不代表本公司立場。