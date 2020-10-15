重機騎士遭酒駕撞飛！實拍5分鐘反擊片「踹爆四輪」：砸你車應該

記者陳豐德、柯沛辰／新北報導

新北市33歲燕姓騎士15日上午騎重機行經五股區疏洪四路，不料35歲李姓男子酒後駕駛轎車從停車場駛出，當場發生碰撞，導致燕男受傷倒地，讓他氣得起身踹爆轎車擋風玻璃。

事件發生在15日上午9點多，李男開車從微風5區停車場駛出，左轉進入疏洪四路，結果與沿疏洪四路往蘆洲方向直行的燕姓重機騎士發生碰撞。

▲重機騎士直行，遭酒駕四輪撞飛。（圖／記者陳豐德翻攝）

當時燕男遭撞飛重摔路面，所幸僅頭皮、右手頸部挫傷，但他痛得怒不可遏，又聞到汽車駕駛身上疑似有酒味，因此氣得踹爆轎車擋風玻璃、後照鏡。

警消獲報到場後，立即將燕男送往市立三重醫院，隨後實施酒測，結果發現李男酒測值高達0.15毫克，加上燕男提出告訴，因此依公共危險及過失傷害偵辦，移送新北地檢署。

▲燕姓騎士暴怒，踹爆轎車擋風玻璃、後照鏡。（圖／翻攝自YouTube／IG:Kazaf yen）

事後，燕姓騎士在YouTube上傳教戰影片，以「我砸你應該，不砸你悲哀」為題，還原整個車禍過程，並痛罵「這白癡酒駕公共危險和過失傷害兩件刑事你是吃定了，砸爛你的車剛剛好而已！」

影片可見，當時燕姓騎士破口大罵，李男自知理虧，第一時間下車道歉，「大哥拍謝，對不起」。期間一輛小貨車路過，疑似搞不清楚狀況，還出口勸騎士「不要這麼兇啦！」但場面依舊火爆。

▲貨車司機路過，勸騎士口氣不要那麼兇。（圖／翻攝自YouTube／IG:Kazaf yen）

李男疑似酒駕心虛，不斷道歉，並強調會賠償，希望私下解決。不過，燕男堅持報警，更氣得猛踹轎車玻璃、後照鏡，「來啦！我一條民事損毀，換你刑事一條傷害一條酒駕，划算啦！」

事後，李男未提告毀損，而詳細肇責部分，有待警方、監理單位進一步調查釐清。

▲影片意外拍下，李姓駕駛左轉時疑似只看右邊，未觀察左方來車。（圖／翻攝自YouTube／IG:Kazaf yen，下同）

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