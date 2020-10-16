酒駕送貨害3命！他找代班也要賠「原因曝光」　衰扛257萬賠償

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市朱姓貨車司機去年8月4日無照酒駕，撞死2名環保志工與1名路人，結果不僅駕駛挨罰，就連物流公司以及請他幫忙代班的陳姓同事也要負責。法官解釋，因為陳男是肇事車輛的實際擁有者，也是公司的正式員工，代班一事公司幹部是知情的，因此認定朱男與他們是所謂的「受僱人」關係，依法就得負起連帶賠償責任。

▲事故現場一片凌亂。（圖／ETtoday資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

檢警調查，朱男去年8月24日凌晨幫陳姓同事代班送貨，清晨送完貨準備從蘆竹區返回楊梅住處，行經蘆竹區大竹路288巷時，疑似因為過彎車速過快，導致失控撞上正在路旁掃街的黃姓、謝姓2名環保志工以及葉姓路人，路旁多輛停放轎車也遭撞毀，總計造成3人死亡，訊後則被依酒駕致死罪嫌起訴。

審理期間，朱男一度透過辯護人希望能獲得假釋，才能出去賺錢賠償，但法官詢問是否有願意和解，他竟聲稱，「想談但沒有能力，談了也怕無法賠償。」刑事方面，他被桃園地院法官依酒駕致死罪判處8年10月有期徒刑，全案仍可上訴。

而在民事方面，朱男因為是肇事駕駛，當然逃不過賠償責任。但面對死者家屬求償664萬餘元，陳姓同事和物流公司也得負起連帶損害賠償責任，應賠償死者兒子、女兒各157萬餘元、100萬元，總計257萬餘元。

▲朱男酒駕撞死3人。

至於為何找人代班也會挨罰，法官解釋，肇事的小貨車實際擁有者是陳男，他同時也是物流公司的員工，當日找人代班的事情公司幹部也知道，可見朱男已受陳男、公司許可使用小貨車，依照法律規定，朱男與陳男、公司具有監督或選任關係，自屬民法第188條所謂的「受僱人」無誤。

法官接著指出，由於陳男和公司沒有舉證證明請朱男代班有盡到相當的注意責任，他因為執行職務不法侵害他人權利，依法規定，他們就得負起僱用人的責任，與朱男一同負起連帶賠償之責。

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