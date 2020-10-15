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快訊／約出女友閨密性侵殺害　南港女模命案兇手程宇無期徒刑定讞

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▲▼程宇怒視媒體記者。（圖／記者吳銘峯攝）

▲南港女模命案兇手程宇，或判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

有多項前科的男子程宇，2017年3月間約出梁姓女友的閨密、陳姓女模，而後性侵陳女，並以陳女的包包背帶殺害陳女，棄屍在南港某大樓地下室。程宇被逮後誤導檢警辦案，檢方一度收押梁女，最後無保請回。案經檢方起訴，並對程宇求處死刑，一二審均將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

本案發生於2017年3月1日，24歲陳姓模特兒在台北市南港某大樓地下室被姦殺。檢警查出有多次性侵前科的程宇涉有重嫌，懷疑程宇與梁姓女友合謀，由梁女約出閨密死者，並殺害死者。程宇與梁女在台中被捕，由於有串供、逃亡之虞，兩人皆被收押。但沒多久，檢方查出程宇故意誤導辦案，認為梁女並不知情而先行釋放梁女。事後檢方認定程宇一人所為，提起公訴，並求處死刑。

一審由士林地院審理，士院認定程宇犯下「強制性交殺人」、「竊盜」等4項罪名，但考量程宇雖預謀性侵，但並非預謀殺人，因此宣告無期徒刑，當時程宇當庭聽到無期徒刑後，臉上露出詭異微笑。據了解，他在坐上囚車押解回看守所時，仍與其他獄友有說有笑，行徑泯滅人性至極。而士院的無期徒刑判決出爐後，引發各界爭議，案件上訴第二審。

二審高院於6月間宣判，高院駁回上訴、維持一審無期徒刑。高院在判決理由中指出，依照《兩公約法》規定，僅「情節最重大犯罪」犯罪可宣告死刑；本案雖為「強制性交而後殺人罪」，但刑法中仍有「強制性交而後殺人罪」（即以藥劑、或2人以上犯案等加重要件），此等罪質更重的犯罪，故本案尚非《兩公約法》中的「情節最重大犯罪」。

此外，高院也委託嘉義大學副教授朱惠英，針對程宇的人格發展、成長發展歷程、犯罪動機等等，做出了「司法心理鑑定報告」。鑑定的結論，認為程宇若在高度外控及戒護的的環境中，仍然可以減少程宇侵害他人的機會，以及降低程宇侵害攻擊他人的慾望。高院綜合以上各點，所以不宣告程宇死刑，仍判無期徒刑。

案經上訴第三審，最高法院15日認為二審認事用法並無違誤，因此駁回上訴，程宇無期徒刑定讞。另外他竊取死者手機、盜刷死者信用卡而入住飯店以及侵占死者6百元現金部分，分別遭判刑6月、4月以及罰金1萬元，這部分二審判決後定讞。
 

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