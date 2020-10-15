今年春酒沒吃到　企業報復性吃尾牙….麗寶訂桌達6成

▲疫情減緩企業提早詢問尾牙和春酒宴，麗寶度假區內尾牙和春酒宴已被訂6成。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

新冠肺炎影響，今年許多企業春酒都取消舉辦，但隨著疫情趨緩，許多企業都提前詢問尾牙春酒宴。麗寶福容大飯店副總經理范振嵩表示，早在6月就開始有人詢問，麗寶樂園渡假區內的樂園和福容大飯店尾牙、春酒宴何時可預約，目前已接受預定到6成，預計可達2000桌次。

麗寶樂園今年的春酒尾牙專案，桌菜推出龍蝦、豬肋排、金目鱸、新社百菇雞湯等十道菜色，再搭配探索世界門票與天空之夢摩天輪搭乘券各10張，每桌9999元。

樂園今年也首度推出禮券，總面額共4500替代聚餐方案，搭配樂園、摩天輪門票各10張，讓公司企業有更多春酒尾牙的選擇，員工可以自由選擇到麗寶Outlet Mall逛街、購物、吃美食、科莫湖水舞燈光秀，即日起到2021年3月31日前都可預約，限訂購三桌以上適用。

渡假區內的麗寶福容大飯店則推出港式與日式料理尾牙春酒宴，主推福粵樓1萬3880元、1萬5880元、1萬7880元三種方案，訂宴即享探索世界全數入園，每桌贈送免費果汁，訂滿30桌再享卡拉OK、果汁暢飲，依方案再加贈紅酒，訂滿45桌再送住價值萬元宿券一張。