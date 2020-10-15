邱義仁「除非瘋了才推台獨」　民進黨立委曝關鍵：符合蔡基調

▲前國安會秘書長邱義仁。（圖／記者賴于榛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

美國喬治城大學12日舉行線上研討會，前國安會秘書長邱義仁表示，任何務實的政治人物，除非瘋了，否則都不會推動台獨，「哪怕如前總統陳水扁最後也會踩煞車」。民進黨立委羅致政也解釋，邱義仁的說法與蔡總統的基調一致，「我們不會在這個地方製造任何衝突，也不會有任何挑釁的動作。」

美國喬治城大學舉行美中台的三方線上研討會，美國外交關係協會會長哈斯（Richard Haass）在會議中表示，蔡英文總統對於台灣的領導相當謹慎且負責，美國應該在公開或私下均讓台灣明白，美國不會因為台灣政府宣布台獨，而自動啟動對台的承諾或協助。

邱義仁回應，任何務實的政治人物應該都知道，台灣目前有怎麼樣的能力、擁有什麼樣的資源，台灣又希望與美國維持怎樣的關係，「很明顯，任何務實的人，除非瘋了，否則哪怕如前總統陳水扁，最後也會踩煞車（宣布台獨）」，此番話明顯與美方專家相呼應。

▲民進黨國際部主任、立委羅致政。（圖／記者陶本和攝）

民進黨立委羅致政解釋，因為美方有人提出質疑，認為若美國改變對台的戰略模糊政策，可能會導致台灣貿然宣布台獨，其實美國政策一向有它穩定性，就是要維持雙邊的嚇阻，除了嚇阻台灣激進挑釁，也嚇阻中國採取武力手段，這就是戰略模糊與清晰的討論。

羅致政強調，邱義仁的說法主要是提醒美方，不必擔心台灣有任何挑釁的行動，導致美方捲入所謂的台海衝突，而且該說法沒有改變蔡總統一貫立場，也與目前民進黨的兩岸與外交政策沒有衝突，「我們不會在這個地方製造任何衝突，也不會有任何挑釁的動作。」