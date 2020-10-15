比得分也比射球創意！全民運沙灘手球預賽結束　男女10隊晉級

▲▼沙灘手球除了考驗選手身體素質之外，也考驗射球的創意性。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運動會沙灘手球項目14日正式結束預賽賽程，男子組晉級分別為新北市、台北市、桃園市、台中市、彰化市及高雄市等代表隊；女子組晉級分別為新北市、台中市、高雄市及桃園市等代表隊，明日將以交叉單淘汰賽展開複賽的賽程，並於10月16日進行冠亞軍之戰。

男子預賽分為AB兩組，各組取前三名晉級複賽，前兩名與另一組打交叉賽，獲勝者晉級冠軍決賽，敗者則爭奪季軍資格；女子預賽分為AB兩組，各組取前兩名晉級複賽，並與另一組打交叉賽，獲勝者晉級冠軍決賽，敗者則爭奪季軍資格。其中男子組預賽最後一場比賽台北市對決高雄市，由於兩隊戰績相同，獲勝隊伍晉級具有爭冠資格，落敗一方則只能爭奪第五名的名次，兩隊皆拿出看家本領，盡全力展現拚勁，比賽氣氛緊張刺激，現場也吸引爆滿觀眾為選手歡呼吶喊！最終台北市代表隊就以2:0擊敗高雄市代表隊。

▲▼全民運動會沙灘手球項目預賽結束，男子組6隊 女子組4隊晉級第二輪複賽。

全民運動會沙灘手球裁判長黃瑞貞表示，沙灘手球採用國際手球總會2014年頒佈之「國際沙灘手球規則」，比賽時間分為上下兩個半場各10分鐘，中場休息5分鐘，比賽是由計算贏得的半場數目來分出勝負。計分方式有別於一般手球，場上選手可利用身體協調性與爆發力展現花式射球，裁判計分依射球難度給予1分或2分，除了考驗選手身體素質之外，也考驗射球的創意性，也藉此增加球賽的精采度與可看性。

值得一提的是，沙灘手球除了賽事的進行之外，主辦單位也在場邊設置音響播放輕快音樂及相關人員播報賽況，除了讓選手更熱血沸騰的投入比賽節奏之外，也讓場邊觀眾更認識沙灘手球的競賽規則，增加國人對沙灘手球項目運動的興趣。

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