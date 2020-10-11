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全民運倒數！台藝大專業團隊指導開幕舞　每個細節都不放過

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▲▼全民運進入倒數，開幕舞團隊抓緊排練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼全民運進入倒數，開幕舞團隊抓緊排練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運在花蓮！開幕表演團體正緊鑼密鼓展開一系列排演，11日台灣藝術大學曾照薰院長帶領專業團隊指導全民運開幕表演團肢體動作，讓整體演出更為洗鍊完美。花蓮縣長徐榛蔚也親自到現場加油打氣，對於團員練習成果深感驚豔與感動，並祝福大家在開幕典禮有最傑出的表現，為全民運揭開完美序幕。

▲▼全民運進入倒數，開幕舞團隊抓緊排練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚肯定表演的婦女姊妹付出時間與心力，跟隨指導老師與台藝大專業團隊動作，將舞蹈動作做得精準到位、整齊劃一。徐榛蔚表示，團體舞蹈許多動作單純，但需要整齊協調、一步到位，團員能有今日成果實屬不易。

▲▼全民運進入倒數，開幕舞團隊抓緊排練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚、台藝大專業團隊及大會舞團合影。

徐榛蔚指出，全民運28項賽事各項工程，從東華大學本校校區、美崙校區體育館，至花蓮高中、花蓮女中、花蓮高工、花蓮高農、花蓮高商等場地經過整修後煥然一新，美崙溪畔國福橋周圍精重新整治後，營造運動休閒、花海、植栽、多元地景空間，提供民眾完善之河濱運動休閒去處。花蓮縣政府以萬全準備迎接全民運，並歡迎全國鄉親造訪花蓮，為參賽選手加油喝采。

▲▼全民運進入倒數，開幕舞團隊抓緊排練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

台灣藝術大學曾照薰院長以及指導老師薛英娜，針對全民運表演團體從整體團隊間的協調性，以及成員每一個細節動作，進行鉅細靡遺的調整。經過兩位藝術大師的指導後，表演團體的動作整齊劃一、充滿力與美的韻律感。

今年全民運動會自10月17日至10月22日在花蓮展開為期六天的大型運動賽事，開幕典禮將於10月17日下午4時30分在花蓮縣立體育館（小巨蛋）盛大舉行。當天花蓮縣政府將邀請逾百攤的花蓮特色攤位設立，與在地產業連結，行銷原民特色產品、藝文產品、各鄉鎮農特產品及花蓮百大伴手禮等，讓所有參與者享受最在地原汁原味的感官饗宴。

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