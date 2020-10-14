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崑山科大研發能量大爆發　第13屆萬潤創新創意競賽獲獎數全國最高

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▲13屆「萬潤創新創意競賽」，崑山科技大學榮獲電機資訊類最佳創意獎，另再拿下16項佳作，成為該競賽獲獎數最高的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲13屆「萬潤創新創意競賽」，崑山科技大學榮獲電機資訊類最佳創意獎，另再拿下16項佳作，成為該競賽獲獎數最高的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升學生專業及創新創意能力，激發創造潛能，崑山科技大學與萬潤科技股份有限公司聯合舉辦第13屆「萬潤創新創意競賽」，14日舉辦頒獎典禮，國立台灣大學機械工程系BiorolaBall團隊以「球型跳躍滾動複合式機器人」勇奪不分類金獎！

▲13屆「萬潤創新創意競賽」，崑山科技大學榮獲電機資訊類最佳創意獎，另再拿下16項佳作，成為該競賽獲獎數最高的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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地主隊崑山科技大學，則由電機工程系網球精靈團隊以「智慧型網球撿球機」榮獲電機資訊類最佳創意獎，另再拿下16項佳作，成為該競賽獲獎數最高的學校。

本屆「萬潤創新創意競賽」競賽報名總數含碩博士論文組、大專校院組及高中職學校共有395隊，156隊獲得入圍，入圍數不到4成，相當競爭！該競賽分成電機資訊類與工程應用類，除了臺大機械系拿下不分類大獎之外，電機資訊類的部分由國立中央大學資訊管理系「Aster」、崑山科大電機系「智慧型網球撿球機」、國立宜蘭大學資訊工程系「廢棄物之資源回收物件分類裝置之研究」等作品，分別拿下最佳潛力、最佳創意及最佳應用獎，崑山科大在此類競賽另獲得10項佳作。

▲13屆「萬潤創新創意競賽」，崑山科技大學榮獲電機資訊類最佳創意獎，另再拿下16項佳作，成為該競賽獲獎數最高的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工程應用類的部分，由國立宜蘭大學電機工程系「智慧醫療4.0-非接觸式偵測生命特徵結合大數據」、南台科技大學機械工程系「攀爬維修機器人」、國立台灣大學機械工程系「抽氣式薄壁挫屈軟性材料手指」等作品，分別拿下最佳潛力、最佳創意及最佳應用獎，崑山科大在此類競賽則獲得6項佳作。

今年高中職組報名人數暴增，自去年的34隊成長至98隊，競爭更為激烈！國立台灣師範大學附屬高中普通高中以「智慧推車」榮獲不分類金獎，高雄市立志中學資訊科「AIOT智能壓縮垃圾桶」、國立台東女中普通高中「救護急先鋒-路口救護信號警示系統」分別獲得電機資訊類銀、銅獎。東石高中機械科「防失物掛勾」、新化高中普通高中「重金屬污泥高產值資源化技術」則分別拿下工程應用類銀、銅獎。

第13屆萬潤創新創意競賽仍有多件吸睛作品，齊聚崑大體育館共同展示。崑大行政副校長兼主任秘書鐘俊顏表示，該校積極投入資源推動三創（創新、創意、創業）教學，每年都有跨院系科技整合專案讓學生在畢業前能接觸到產品開發設計的過程，產出作品也非常卓越，參加競賽拿下不少好成績，期能經由創思製作成品參與競賽，提升學生創新創意及專利申請興趣，獎勵傑出人才進而提升國家競爭力，未來更希望能提升至「四創」，共同來「創造機會」、「創造價值」。

▲13屆「萬潤創新創意競賽」，崑山科技大學榮獲電機資訊類最佳創意獎，另再拿下16項佳作，成為該競賽獲獎數最高的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「萬潤創新創意競賽」由萬潤科技股份有限公司贊助舉辦，盧鏡來董事長提到，今年許多活動因新冠肺炎疫情而停擺，很高興競賽仍能在雙方努力促成下順利舉辦，他告訴學生在學期間的創意發想，經常能成為日後進入職場前重要的實務訓練，大家必須把握機會，為自己累積實戰經驗。擔任評審長的國立中央大學副校長陳志臣也提到，參與競賽也是一種學習，即使未得獎，也能累積下一次參賽的能量，甚至是未來的創業動力來源，必須抱持與各校優秀作品交流的心態，來汲取知識與智慧。

▲13屆「萬潤創新創意競賽」，崑山科技大學榮獲電機資訊類最佳創意獎，另再拿下16項佳作，成為該競賽獲獎數最高的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「萬潤創新創意競賽」邁入第13年，高中職組競賽已進入第9年，碩博士論文組則為第3年。碩博士論文組藉由論文獎競賽之交流，精進參賽者的研發能力，同時達到業界舉才之目的，進而促成產學交流與合作，本月7日已完成碩博士論文組的評選，最終由國立成功大學航空太空工程學系蔡旻哲自45件論文作品脫穎而出，以〈順滑模態觀測器設計應用於多層金屬加熱系統之核心溫度估測〉抱走金獎。

另外，國立臺灣大學機械工程系鄭承昀以〈Construction of Behavior Cognitive Map with Group Activities and Human Movement for Robots〉奪下銀獎，國立成功大學機械工程系鍾富名、張耕祐則以〈拓樸最佳化結合元圖策略於考慮真實輸出位移下之幾何非線性等力輸出撓性夾爪設計〉獲得銅獎。

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