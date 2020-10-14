精彩全民運！沙灘手球率先登場...力與美決戰　新北市奪冠呼聲高

▲▼全民運沙灘手球項目已如火如荼於國立台灣體育運動大學正式展開賽程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年全民運動會將於10月17日舉行開幕典禮，而沙灘手球項目已如火如荼於國立台灣體育運動大學正式展開賽程，13日第二天賽程共安排六場賽事，兩天共計吸引超過三千名觀眾到場為選手加油打氣，在天公作美的加持下，選手們展現強勁體能與爆發力，看得觀眾們尖叫聲連連，大呼過癮！

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全民運動會第一類項目沙灘手球分為男子組8支隊伍，包括新北市、台北市、桃園市、台中市、高雄市、基隆市、彰化縣及宜蘭縣；女子組6支隊伍包括新北市、台北市、桃園市、台中市、高雄市及彰化縣。賽程安排預賽採分組排名賽，男子組取6隊，女子組取4隊進入複賽，採單淘汰賽，預賽將於10月14日結束後進入複賽賽程。

中華民國手球協會理事長官賢明表示，沙灘手球是一種在沙地上玩的手球運動，每隊上場人數4個人，包括一位守門員，比賽方式除了赤腳在沙地上球以外，其餘與傳統傳統手球規則相仿。比賽用球是橡膠製品，很容易用單手抓著，有利於持球員傳球及射門，加上場地舖著厚沙，球員比較不容易受傷，因此勇於做出一些高難度的動作，也使得球賽可看性提高，全台共有兩座正式沙灘手球場，位於台灣體育運動大學校區及新北市板橋國中校區。

▲新北市男女子組目前皆是兩勝零敗，為奪冠熱門隊伍。

賽制採三戰兩勝制，比賽分為上下半時分別計分的2局制，2局皆贏者為2:0獲勝，兩隊各勝上、下半時形成1:1平手時，則需應用「1對1突擊射門」方式加賽一局決定勝負，贏者為2:1獲勝。其中新北市男女子組選手各個身材高壯，有備而來，目前皆是兩勝零敗，為奪冠熱門隊伍。

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