還有48位台灣人「下落不明」　陸委會批對岸編造台諜竊密

記者陳政錄／台北報導

針對大陸官媒《央視》連三天播報「台諜竊密」案，陸委會發言人邱垂正今天重申，中共濫捕並編造子虛烏有的劇情，一再惡意的政治炒作，刻意破壞兩岸關係與正常的學術交流。他補充，截至目前，海基會過往通報149例台人在對岸失蹤件，現仍有48件無法確認下落或失聯。

▲央視日前播出台灣人李孟居遭深圳國安逮捕畫面。（圖／翻攝央視）

邱垂正表示，中共接二連三，對從事兩岸交流人士濫捕並編造子虛烏有的劇情，我們譴責北京當局企圖干擾台灣社會、恫嚇台灣人民的粗劣行境，「也提醒我們的民眾，參與兩岸交流將出現潛在的風險。」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正10月15日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

對於被中共抓捕的國人，邱垂正說，本會將優先保護個案的安全跟尊重家屬的意願，盡力提供協助，也會透過兩岸司法互助協議聯繫窗口、海基會、海協會兩會管道，以及陸委會、國台辦既有的聯繫機制，要求中國大陸應該說明相關人所涉罪名關押的地點、釐清案情與告知偵審進度。

他說，目前政府相關機關均與家屬保持聯繫，並掌握案情發展的狀況、提供法律諮詢服務等協助，未來家屬如果提出赴陸申請探視，政府也會提供必要的協助。

另媒體提問，據海基會去年9月提供的統計數據，從2016年5月起，共接獲149件台灣人到大陸失蹤陳情。邱垂正在記者會上回應稱，經過逐一盤點，現已有101件確認行蹤，包括返台或知悉關押處所，但仍有48件失聯，或未能與陳情人取得連繫。

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