鑽APP漏洞詐全聯！推薦會員200點...2高職畢業生上千分身削150萬

▲警方查扣犯案用的電腦主機並逮捕兩名騙兌全聯點數的犯嫌，刑事局偵七大隊第二隊隊長郭有志說明案情。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

全聯福利中心推出「全聯行動會員」APP會員促銷，打著推薦新會員開通以及推薦新會員都可以獲得100點數，受推薦人可獲得2百點數，結果有兩名僅高職畢業的電腦自學者發現APP漏洞，透過駭客撰寫姓名、電話、生日產生器註冊1320個假會員帳號，以互相推薦方式賺取超過1500萬點數並上網兜售，騙得逾150萬元，警方逮捕兩名喜玩網路電腦遊戲並鑽全聯購物APP漏洞的賴姓、張姓男子。

▲警方查扣犯案用的電腦主機並逮捕兩名騙兌全聯點數的犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊調查，發現全聯福利中心會員APP贈點活動，從2019年10月15日開辦供消費者下載吸引顧客上門消費，會員只要輸入姓名、電話、出生年月日，透過APP發送手機認證簡訊就可開通。

全聯福利中心賣場會員消費時，就只要出示手機APP就會有點數回饋，而消費者第一次開通之會員會有100點數，如果再以推薦碼推薦朋友加入會員，推薦人可以獲取100點數，受推薦人可以獲取200點數，點數可進行購物消費，約10點可折抵1元。

▲警方查扣犯案用的電腦主機並逮捕兩名騙兌全聯點數的犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

全聯福利中心網管人員發現，一名在2020年8月中旬登錄的黃姓會員（假帳號）約在短短一個月內獲得1320個虛假會員帳號推薦獲得點數，這些假帳號相互推薦獲得點數後，網管人員發現最後點數都匯回黃姓會員帳號之下，導致黃姓會員帳號獲利超過1500萬點，事後並透過蝦皮在網路上拍賣，陸續獲利逾150萬元。

案件經全聯福利中心網管、法務人員稽核發現後，今年9月向刑事局偵七大隊具狀提告，警方查詢該假帳號網路登錄資料，確定家住桃園的賴姓男子（29歲、詐欺、妨害電腦）、新北市土城的張姓男子（25歲）利用假帳號冒領全聯購物點數，10月12日約談兩人到案說明。

刑事局偵七大隊聯手科技研發科、桃園市警局刑大偵一隊執行搜索，查獲並於2嫌住處查扣行動電話3支、電腦4台、隨身碟11支、電腦硬碟47片等物，初步估計該公司遭詐之點數超過1500萬點，市價超過150萬元。

兩嫌落網後，辯稱不知道創設帳號、相互推薦賺點數是違法行為，自稱喜歡玩網路遊戲認識，以拍賣遊戲虛擬寶物維生，幕後並有駭客幫忙撰寫創設會員的巨集程式，藉此大賺全聯點數，並透過蝦皮網拍，以市價8折方式兜售點數，檢警認為兩人涉及妨害電腦使用、詐欺等罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

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