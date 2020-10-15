新冠肺炎再+1！菲籍移工集中檢疫結束「無症狀」　自費採檢確診

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，為菲籍30多歲男性移工。發言人莊人祥表示，個案至今無症狀，搭機前也附上前3天陰性證明，9月17日入境台灣，集中檢疫結束後，也於10月12日由仲介安排到醫院自費採檢，檢驗結果呈現弱陽性，指揮中心為求慎重，10月13日再次採檢，於今日確診。

莊人祥表示，個案於旅館自主健康管理期間，除前往醫院採檢外均無外出，衛生單位已掌握個案接觸者共10人，其中9人為專車乘客，列為居家隔離對象，1人為專車司機，列為自主健康管理對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據指揮中心統計，加上此次新增，國內累計531例確診，分別為439例境外移入病例、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。

▲國內新增1例境外移入COVID-19病例，為無症狀菲籍移工。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來