外交部NGO成立20週年　頒發32項傑出貢獻獎

圖、文／慈濟基金會 林佳予

外交部「非政府組織國際事務會」成立20週年，部長吳釗燮14日晚間出席在臺北賓館舉辦的慶祝茶會，致詞時肯定及感謝我國民間組織作為政府在各領域打拼的重要夥伴。吳釗燮部長進一步表示，盼政府與民間持續合作，共同致力提升臺灣的國際能見度，茶會包含國內各領域的NGOs領袖、政府官員及駐臺使節等300多人出席，同時頒發32項傑出貢獻獎給國內六大領域NGOs代表，表彰參與國際的貢獻。

茶會慶典由聖克里斯多福及尼維斯駐臺大使哈菁絲，代表所有駐臺使節發表致詞表達祝福，吳釗燮致詞時則表示，臺灣國際地位特殊，但無論在醫療、性別平權等各領域，臺灣的非政府組織多年來發揮軟實力，「臺灣能幫忙Taiwan Can Help」是這幾年才紅起來的標語，但非政府組織卻扮演重要的實踐者角色，在各領域中建立相輔相成的夥伴關係。

▲外交部「非政府組織國際事務會」成立20週年，部長吳釗燮14日晚間出席在臺北賓館舉辦的慶祝茶會。

其中，吳釗燮部長進一步肯定慈濟，「總在其他國家有難時，向世界展現無私大愛！」他希望外交部持續強化和各團體的互動，持續為世界做出貢獻，為此，慶典特地安排公開表彰臺灣各NGO團體，頒發傑出貢獻獎給公共政策、醫療衛生、人道援助、社會福利、環保永續、體育文化等六大領域的非政府組織，彰顯他們在國際參與及推動人道援助上的卓越貢獻。

「台灣佛教慈濟慈善基金會」以人道救助類領域獲得高度肯定，顏博文執行長代表慈濟受獎，除此之外，茶會現場包含慈濟在內共有40餘個NGO團體設置展示攤位，向前來與會的來賓們分享臺灣這份多元溫暖的正能量。

▲「台灣佛教慈濟慈善基金會」以人道救助類領域獲得高度肯定，顏博文執行長代表慈濟受獎。

另外，外交部彙整臺灣各傑出NGO團體，以「回顧20年精采歷程與豐碩成果」為主題播映影片，來自臺灣花蓮的慈濟發祥地「靜思精舍」映入眼簾，片中顏博文執行長表示，慈濟在大米發放這部分，得到農委會的幫助，每年有上千噸的大米發放至十幾個國家，藉此非常感恩全球慈濟人投入人道援助的努力，進而獲得外交部高度的肯定。

▲茶會現場包含慈濟在內共有40餘個NGO團體設置展示攤位，向前來與會的來賓們分享臺灣這份多元溫暖的正能量。