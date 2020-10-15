中國當選聯合國人權理事　外交部遺憾：中國沒資格領導人權議題

▲中國再度當選聯合國人權理事會（U.N. rights council）成員國。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

聯合國人權理事會13日進行改選，中國、俄羅斯、巴基斯坦與古巴等國儘管爭議不斷，但仍順利當選，遭外界批評有如「讓縱火犯加入消防隊」。對此，外交部表示，對中國在「聯合國人權理事會」改選成員時再度獲選，感到遺憾。

外交部指出，中國政府長年迫害人權，受到民主國家及國際輿論的強烈批判，光是2020年9月至今，即已有7位聯合國人權特別報告員在「聯合國人權高專署」（OHCHR）網站，公開他們致中國政府關切中國港版國安法違反國際人權法的聯名信函。

另外，有321個國際人權團體聯署致函聯合國秘書長等聯合國高層官員，呼籲就中國人權成立國際人權監察機制；39國在聯合國大會第三委員會發言敦促改善新疆及香港人權。外交部表示，這些事實充分說明，中國沒有資格在人權議題上扮演領導角色。

外交部指出，聯合國人權理事會的宗旨為促進和強化全球的人權保護工作，解決造成侵犯人權的情形並提出建議，另也就所有需要關注的人權問題進行討論。外交部期許該理事會的所有成員都能善盡職責，並從保障自身國內人權開始，充分尊重並保障言論自由、宗教自由及集會自由。

外交部籲請聯合國所有會員國及國際社會，密切關注並持續審視中國在人權理事會的相關作為，切勿任由中國藉由擔任人權理事會成員，進一步損害人權的普世價值。