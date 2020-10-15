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5國兒時童樂會　國立科工館在花蓮邀您體驗

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▲▼由國立科學工藝博物館與慈濟基金會合辦「憶兒時：南方童樂會」巡迴展，於2020年10月15日至2021年1月4日在花蓮靜思堂展開，邀約大、小朋友前來認識新住民國家的童年文化！（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供   文／林佳予

「越南、印尼、馬來西亞、泰國、柬埔寨」，這五個位於中南半島、南洋群島國家的童玩、零食甜點、童謠、傳統故事與衣著、各階段不同的文化禮俗，在花蓮也能一次到位看到、玩到、體驗到。

由國立科學工藝博物館與慈濟基金會合辦「憶兒時：南方童樂會」巡迴展，於2020年10月15日至2021年1月4日在花蓮靜思堂展開，邀約大、小朋友前來認識新住民國家的童年文化！

10月15日舉辦記者會，花蓮縣政府、行政院東部聯合服務中心、內政部移民署北區事務大隊花蓮縣服務站、花蓮縣新住民家庭服務中心、國立科學工藝博物館、慈濟基金會均代表出席，也邀約新住民穿上傳統服飾介紹與表演傳統舞蹈，邀約民眾前來體驗。

▲▼由國立科學工藝博物館與慈濟基金會合辦「憶兒時：南方童樂會」巡迴展，於2020年10月15日至2021年1月4日在花蓮靜思堂展開，邀約大、小朋友前來認識新住民國家的童年文化！（圖／慈濟基金會提供）

根據移民署資料，截至2020年8月，新住民共超過78萬人(780,953)，近年台灣新生兒人數逐年遞減，而新住民子女就讀國民小學所佔人數比例卻逐年提升，根據教育部統計，107學年各級學校新住民子女學生計約31.2萬人，占全國總學生數之7.2%。

花蓮靜思堂展出「憶兒時：南方童樂會」，介紹5國包含越南、印尼、馬來西亞、泰國、柬埔寨的風俗人文，呈現新住民小時候的童玩、零食甜點、童謠、傳統故事與衣著、各階段不同的文化禮俗等，讓民眾能認識與學習這些國家的豐富的文化底蘊。

國立科學工藝博物館館長陳訓祥表示，感恩與慈濟一起攜手共同創造教育的價值，盼望未來共同讓台灣永續發展。台灣未來要繼續茁壯，一定要更開放心胸、容納各種對象、跨域合作。這次展出南方5國的童玩、食品、服裝等，盼望透過文化教育讓孩子能開眼界、長知識，未來族群能更融合。

▲▼由國立科學工藝博物館與慈濟基金會合辦「憶兒時：南方童樂會」巡迴展，於2020年10月15日至2021年1月4日在花蓮靜思堂展開，邀約大、小朋友前來認識新住民國家的童年文化！（圖／慈濟基金會提供）

行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義用自己協助新住民的案例，分享新住民們的知足、懂得感恩。郭應義表示，新住民從海外到台灣，離鄉數千里，幫我們照顧台灣的人、養育下一代，非常感恩他們，但他們對台灣的文字、文化比較陌生，政府單位會一起協助。

慈濟慈善事業基金會副執行長張宗義表示，「憶兒時：南方童樂會」是台灣南向政策的推展，近年台灣社會族群結構改變，透過族群融合和諧，彼此尊重、兼容、凝聚。展覽裡創造許多有意義的遊戲，讓小朋友可以深入了解，對不同文化尊重。

張宗義指出，希望藉由展覽讓花東民眾參觀、了解，這是非常具有教育意義的展覽，能帶給花蓮鄉親民眾擴大國際視野，了解各種不同種族的傳統文化。

慈濟基金會表示，這5國與我們相異卻又似相同的童年文化，透過兼具教育與休閒的展示與體驗活動，民眾可了解與探索各國的風俗民情及其中所意涵的科學意義。歡迎民眾前來花蓮靜思堂體驗，認識新住民國家的童年文化，每個月有兩次周六(10/24、11/21、11/28、12/12、12/26)下午還有童玩體驗活動，巡迴日期：2020年10月15日至2021年01月04日，參訪時間：9-17點，預約專線03-8560260轉4208 (參訪預約時間到16點)

▲▼由國立科學工藝博物館與慈濟基金會合辦「憶兒時：南方童樂會」巡迴展，於2020年10月15日至2021年1月4日在花蓮靜思堂展開，邀約大、小朋友前來認識新住民國家的童年文化！（圖／慈濟基金會提供）

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