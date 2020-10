CSIS「多數美國人願承擔風險護台灣」　外交部說話了

▲航母雷根號。(圖/美國第七艦隊新聞稿)

記者陳家祥/台北報導

前總統馬英九之前一席若台海戰爭爆發,美軍不會來也沒有能力來的談話,曾引發藍綠熱議。根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)發佈最新民調顯示,有多數美國人願意承擔風險,保護台灣不受中國威脅。對此,外交部15日回應,政府重心還是放在強化國內國防、維持區域和平,相關政策不會因外國民意趨向有所改變。

華府智庫戰略與國際中心(CSIS)14日公布「籌劃美國對中國的政策未來」(Mapping the Future of US China Policy)民調結果顯示,多數美國民眾其實願意支持協防台灣,以1~10評估「值得承擔風險」的標準來看,台灣獲得了6.69分。

而其他國家,韓國6.92分、日本6.88分,澳洲則有6.38分。另外,美國意見領袖則比一般民眾更願意為盟友承擔風險,台灣高達7.93分,南韓8.6分、日本8.86分而澳洲則有8.71分。相較於1年前芝加哥全球事務委員會(Chicago Council on Global Affairs)的調查,當時僅有35%美國民眾支持美軍應出兵協防台灣。

對此,外交部北美司長徐佑典15日回應,「戰略暨國際研究中心」長年就國際議題進行民調研究,外交部也有在關注,而這項民調也反映出美國民眾立場。

徐佑典強調,我方重心在於強化國防、維持區域的和平穩定,「我國相關政策不會因為智庫研究報告而有所改變,這是中華民國台灣政府在面對強化國防的態度」。

另一方面,美國戰略與國際研究中心研究員葛來儀(Bonnie Glaser)也表示,僅僅在1年的時間內,台灣就獲得幾乎與美國盟國一樣高的分數,「我認為,這部分是因為美國對中國的挑戰、威脅的擔憂與日俱增,而這樣的擔憂不僅是對於美國本身而言,也有對美國盟友及一些地區國家。但更大的程度上是,美國國民越來越認識與理解台灣,例如台灣在新冠防疫上的優異表現」。