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CSIS「多數美國人願承擔風險護台灣」　外交部說話了

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▲▼航母雷根號日前重返印太地區，新聞稿中秀出甲板上停了數十架「大黃蜂」的照片，大展軍事實力。（圖／美國第七艦隊新聞稿）

▲航母雷根號。（圖／美國第七艦隊新聞稿）

記者陳家祥／台北報導

前總統馬英九之前一席若台海戰爭爆發，美軍不會來也沒有能力來的談話，曾引發藍綠熱議。根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發佈最新民調顯示，有多數美國人願意承擔風險，保護台灣不受中國威脅。對此，外交部15日回應，政府重心還是放在強化國內國防、維持區域和平，相關政策不會因外國民意趨向有所改變。

華府智庫戰略與國際中心（CSIS）14日公布「籌劃美國對中國的政策未來」（Mapping the Future of US China Policy）民調結果顯示，多數美國民眾其實願意支持協防台灣，以1~10評估「值得承擔風險」的標準來看，台灣獲得了6.69分。

而其他國家，韓國6.92分、日本6.88分，澳洲則有6.38分。另外，美國意見領袖則比一般民眾更願意為盟友承擔風險，台灣高達7.93分，南韓8.6分、日本8.86分而澳洲則有8.71分。相較於1年前芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）的調查，當時僅有35％美國民眾支持美軍應出兵協防台灣。

對此，外交部北美司長徐佑典15日回應，「戰略暨國際研究中心」長年就國際議題進行民調研究，外交部也有在關注，而這項民調也反映出美國民眾立場。

徐佑典強調，我方重心在於強化國防、維持區域的和平穩定，「我國相關政策不會因為智庫研究報告而有所改變，這是中華民國台灣政府在面對強化國防的態度」。

另一方面，美國戰略與國際研究中心研究員葛來儀（Bonnie Glaser）也表示，僅僅在1年的時間內，台灣就獲得幾乎與美國盟國一樣高的分數，「我認為，這部分是因為美國對中國的挑戰、威脅的擔憂與日俱增，而這樣的擔憂不僅是對於美國本身而言，也有對美國盟友及一些地區國家。但更大的程度上是，美國國民越來越認識與理解台灣，例如台灣在新冠防疫上的優異表現」。

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