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正妹直播主整形殘了！進化照「根本豬鼻」　去理論反被暴打一頓

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▲▼女主播花2萬多人民幣隆鼻結果出現凹洞。（圖／翻攝自網路）

▲女主播花2萬多人民幣隆鼻結果出現凹洞。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東女孩小陳（化名）年輕漂亮，是一名頗有人氣的網路直播主，本來外形已經相當靚麗的她想更完美一些，近日在南京一家整形醫院花2萬多人民幣，做了「隆鼻修復術」，沒想到經歷4次手術之後，她的鼻子卻面目全非。

據《江蘇公共新聞》報導，小陳是一名網路主播，為了讓自己在鏡頭前更加光鮮靚麗，4年前她就在南京一間整形醫院做了假體隆鼻手術，當時手術效果不錯。隨著時間推移，小陳覺得自己的鼻子還可以更精緻、再完美一點，她打算對鼻子進行修復。

在朋友的推薦下，小陳於今年8月4日前往南京智顏整型醫院，花了人民幣2萬4千元（約新台幣10.2萬元），取軟骨替鼻子塑型，沒想到術後發現鼻腔有積液 ，根本腫成了豬鼻，於是在8月26日進行第2次手術，好不容易抽出積液，卻又出現了新的問題。

這次，小陳只要用手指在眉心一按，鼻子竟然會翹起來，後來假體甚至開始慢慢下滑，頂住了鼻尖，幾乎就要穿破皮膚。結果她在9月16日，第3度進入手術室調整，醫生將假體取出後剪了2段，這就證明了首次假體的長度，完全不符合她的鼻形，本以為不會再有問題，孰料3天後又出現感染狀況。

▲▼女主播花2萬多人民幣隆鼻結果出現凹洞。（圖／翻攝自網路）

▲女主播鼻子面目全非。（圖／翻攝自江蘇公共新聞）

由於感染引發嚴重頭痛，小陳緊急在9月20日進行第4次手術，醫生最後把假體全部取出，之後她接受了好幾天的點滴注射，終於控制住病情，不過鼻子早已傷痕累累，因反覆開刀的關係，已經有一塊肉消失無蹤，而鼻中也有個凹洞，最誇張的是，鼻頭處還整個陷了下去，模樣看起來相當恐怖。

這慘狀讓小陳完全無法接受，氣得前往醫院理論，沒想到卻在門口遭到不明人士暴打一頓，而院方只表示願意退還2萬4千元人民幣的費用，其餘問題一概不予理會，這讓她簡直滿腹委屈。

南京智顏整型醫院行政副院長劉通指出，小陳在術後曾經碰撞過鼻子，再加上抽菸影響，才會導致鼻子感染。對此，小陳反駁，並沒有碰撞過鼻子，且因為院方不肯解決問題，她才會在門口抽了根菸，但當時早已是感染之後。

最後，執法人員介入調查，發現執刀王醫師疑似未取得相關職業執照。執法人員指出，這部分仍有待進一步查明，倘若有違規情形，一定會依法立案開罰。

目前，院方與小陳再次進行協商，除了答應將手術費用全額退回之外，也承諾了會負擔起後期的修復費用。

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