半夜被手機鈴聲嚇醒！女直播主手電筒一照…見「床底噁男」嚇壞

▲半夜被鈴聲吵醒，女直播主往床底一照，竟然看見噁男與她對眼。（圖／翻攝《視頻綜合》）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣西南寧一名餘姓女主播8日在網路上直播，凌晨3點時準備休息，睡不到2個小時，突然聽到響亮的「手機鈴聲」，起床拿手機電筒往床底照去，竟然看見一名陌生男子，讓她嚇得趕緊報警。

綜合陸媒報導，餘女10日說明，她7日晚間6點外出，晚間11點回到家後，就開始進行網路直播，一直到8日凌晨3點才上床休息，期間沒有任何異狀。

約莫睡了2個小時，餘女被手機鈴聲驚醒，但她的手機已經啟動靜音模式，感到相當奇怪，因此開啟手機的手電筒模式，往床底下照去。沒想到，餘女摸黑一照，竟然看見陌生男子的面孔藏在床底下，讓她嚇了一大跳。

▼半夜被鈴聲吵醒，女直播主往床底一照，竟然看見噁男與她對眼。（圖／翻攝《視頻綜合》）



陌生男子被發現行蹤，立刻從床底鑽了出來，對著女主播下跪道歉，還稱自己是粉絲，仰慕餘女許久。餘女哪管是不是粉絲，問了身分證字號，就要報警處理，沒想到還是讓對方給跑了，所幸逃跑畫面全被餘女錄下。

至於男子是如何跑進餘女房間的？餘女回應，她7日下午曾出門曬被子，當時沒有把門反鎖，男子可能是趁著那個時間偷偷潛入，但這樣一算，時間相當長，回想起來還是心有餘悸。

目前當地警方已經受理此案，詳情仍在偵辦當中。警方也出面提醒，直播主進行網路直播時，不要輕易暴露住家特徵，也不要讓人掌握行蹤，以免遇到類似事件。

▼女直播主往床底一照，竟發現有名男子躲在裡面。（圖／翻攝《視頻綜合》）

