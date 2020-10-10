Bossini千金韓國整形！突抽搐「口鼻噴血」1hr後喪命　暗黑內幕曝

▲羅貝兒與老公的結婚照片。（圖／翻攝自臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港已故紡織大亨、堡獅龍（Bossini）創辦人羅定邦的孫女羅貝兒（Bonnie Evita Law），1月底在韓國進行抽脂和隆胸整形手術後死亡。首爾警方最新調查指出，手術中作為鎮靜劑使用的管制藥物丙泊酚引發不良反應，現場竟沒有專業麻醉科醫生。

羅貝兒1月底到首爾高檔江南區的一間整形診所進行手術，而這是她慶生活動的一個環節。據悉，手術由號稱有10年經驗的金成日主刀，並由外科醫生Jung Tae-gwang和護士Park Mi-soo協助。

羅貝兒在進行上臂和上骨盆的抽脂手術，準備做自體隆胸手術時出現併發症，出現劇烈疼痛並「在手術過程中不斷抽搐和移動」。救護車抵達時，羅貝兒的口鼻流血，1小時後在韓國天主教大學恩平聖瑪麗醫院被宣布死亡。

韓國MBC電視台於10月9日援引警方報告，稱羅貝兒整形身亡主要原因是非常嚴重的醫療過失，當時她在接受隆胸和抽脂手術時陷入昏迷，警方事後深入調查發現，是當時手術中作為鎮靜劑使用的管制藥物，引發了不良的反應，而手術現場，卻完全沒有任何專業的麻醉科醫生，因此羅貝兒在遇到緊急情況時，沒有得到最妥善且正確的醫療救治。

據悉，羅貝兒與丈夫Danny Chi已婚10年，並育有一名7歲兒子。事發後，Danny Chi在香港法院提起訴訟，對診所及2名醫生、1名護士提告，指稱他們涉嫌過失殺人和偽造術前檔，並造成財務損失，包含羅貝兒的年收入，以及岳父的三分之一遺產。

「什麼都無法把我老婆帶回來了！」Danny Chi指出，這結果是診所的疏忽、貪婪和無能所造成，「她的死是很不幸的，不必要、而且違法的」。這對其他人是一個上升的警訊，不希望再看見其他人發生同樣的事。