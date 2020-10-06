中秋送街友月餅　直播主胡凱彬勤做公益...曝收消保官20張檢舉

▲胡凱彬中秋節送月餅便當及飲料給街友。（圖／胡凱彬直播授權提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

繼環台送3萬片防塵口罩、為農友加油送外銷哈密瓜後，彰化暖心直播主胡凱彬，日前自掏腰包，深夜走入街頭，到台中及彰化地區為街友親自送上一盒的中秋月餅、便當跟飲料，用「取之於社會用之於社會」，回饋給地方公益的做法，感染了許多善心網友一同參加，溫暖行徑再添一樁。

▲胡凱彬中秋節送月餅便當及飲料給街友感染了許多善心網友參加。

現年30歲的胡凱彬，原來開有4家飲料店，但經營一直無法突破瓶頸，直到遇見已故貴人也是恩人羅錦祥，給了他30萬的藝品要他開直播拍賣，從此便一頭栽進直播行列，原本都是在幕後協助，3年前開始獨當一面，從專營藝品直播，到近幾個月以來直播拍賣鑽石、黃金，還有許多周邊小藝品，博得許多網民喜愛，爭相訂購。

▲胡凱彬開直播拍賣飾品。

胡凱彬也透露，他的鑽石來源是跟中盤商取貨、而黃金都是純99.9%，從外收購得來再融化製成金飾或做成小金塊，目前1錢黃金市價將近7000元，他直播有時也會以1000元賣出，受到網友粉絲的熱情回應，不到1小時可以賺進2萬元，扣除成本人事等其他開銷，淨賺有上萬元。

胡凱彬不諱言，當然送東西也不手軟，譬如賣出250元的飾品，送500元濕紙巾，同行相忌也會眼紅吃味，最近還收到將近20張台中消保官的檢舉，張張開罰，讓他哭笑不得。

▲胡凱彬公開融黃金過程。（圖／胡凱彬直播授權提供）

未來胡凱彬仍秉持著回饋社會的理念，走入社區扶助弱勢，他同時也提醒若有志同道合朋友想賺錢要經營直播，他可以分享個人經驗，更歡迎大家加入直播行列。

►innisfree超夯「綠茶籽精華」一瓶只要544元！網狂讚大呼：已用光9瓶