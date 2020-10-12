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43萬整形！21歲正妹3hrs後「死在手術台」　閨蜜揭真相：都是演員吧

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▲▼ 21歲女孩整容意外身亡 。（圖／紫牛新聞）

▲ 21歲女孩整容意外身亡 。（圖／紫牛新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

21歲的徐州睢寧女孩小嬌（化名）為了讓自己更美一些，便下定決心去整形機構，花十餘萬元（人民幣，下同，約新台幣43萬元）做隆胸、隆鼻及M唇手術。本以為一套手術之後，整個人可以脫胎換骨，結果過程發生意外，從此人生「定格」在整形手術臺上。

據《紫牛新聞》報導，一位網名為「洋洋_36」的網友在本地論壇上，發了一篇貼文《二十歲花一樣的年紀，人死在手術臺上，還在敷衍和推卸責任！》，曝光了一起整形事故。原PO稱，她的閨蜜死在手術臺上，但整形醫院卻在敷衍和推卸責任。

「這件事，我肯定會找記者曝光的，我會替我閨蜜討回公道的，你們醫院做事真的是太過分了！」據微信聊天截圖描述，出事時，她離手術室不到50公尺，但整形機構根本沒有人通知她。

原PO一直在整形手術室外等候閨蜜出來，卻遲遲見不到對方，後來人都撤光了，她發覺不對勁馬上報警，這才得知閨蜜已經被送到了殯儀館。

原PO的微信聊天截圖描述稱，「13個半小時時間，我都被你們的人在忽悠，一直說手術快結束了，馬上出來了，其實當時人都在殯儀館了！你們開的是醫院嗎？裡面的護士和負責人都是演員吧！」

▼ 女網友揭露閨蜜整形死亡。（圖／紫牛新聞）

▲▼ 21歲女孩整容意外身亡 。（圖／紫牛新聞）

貼文發出後引來熱議，矛頭直指「常州慕妍整形」。常州警方9日回應，3日晚間接到報警，報警人是該整形機構的有關人員，有個女孩在手術發生意外，現場施救效果不佳，被送往常州市武進人民醫院急救。警方趕到現場進行調查，發生事故的女孩今年21歲，是徐州人，後經搶救無效死亡。

警方調查發現該醫療機構證件齊全，醫師證件齊全，該機構及相關人員不屬於非法行醫。由於並非非法行醫，警方將案件交由常州衛健委有關部門進行進一步處理，同時通知死者家屬。

據有關部門介紹，10月3日下午2點，21歲女孩小嬌到常州慕妍整形做了3個手術，隆胸、隆鼻及M唇（唇形）手術，最後一個手術做鼻樑整形。

大概到晚上10時許，手術快結束時，小嬌出現血壓、心率開始下降的症狀。機構做了相應的急救措施，並將小嬌送往常州市武進人民醫院急救，但後來還是沒救過來。至於死亡原因，由於沒有進行屍檢，無法進行規範性表述，但可以肯定是手術發生了意外，導致了女子死亡。

▲▼ 21歲女孩整容意外身亡 。（圖／紫牛新聞）

▲慕妍醫療整形態度囂張。（圖／紫牛新聞）

當記者10月10日掌握了大量實證，去慕妍醫療整形進行調查時，該醫療整形機構居然謊稱「根本不知道這事」，還表示「網帖是在誹謗，他們已經請了律師要追究發帖人的法律責任」，態度十分囂張。

此外，明明正處停業整頓期間，慕妍醫療整形竟仍在營業，還給有的顧客拆線。對此，衛健部門有關負責人隨即聯繫該機構負責人，強調停業整頓是指停止一切營業行為。整形機構的負責人居然還表示他理解錯了，以為只是不能手術。

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