正妹微晶瓷隆鼻「視力模糊」險失明　整型名醫「針頭失準」慘了

▲郭姓整形醫師幫人隆鼻時，不慎將微晶瓷打進血管傷害視力而被起訴。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者劉昌松／台北報導

台北郭姓整形名醫在3年前，幫1名想變更漂亮的女子進行微晶瓷隆鼻術時，不慎把只能注射到皮下組織的微晶瓷打進血管裡，女子才打第2針，就感覺視力模糊、無法對焦，當下極度暈眩噁心，被送醫急救，才緊急救回雙眼視力，之後再花了10多萬元修復壞死的皮膚等組織，台北地檢署調查後，依業務過失傷害罪起訴郭醫。

據了解，差點失去視力的莊姓女子，本來就擁有不錯的外型，2017年間，她為了讓自己更具吸引力，花10萬元買了台北市東區某整形診所的課程，陸續接受玻尿酸、肉毒桿菌等手術後，在事發當天，決定再接受進一步的微晶瓷隆鼻，由郭姓醫師分次將微晶瓷打入山根。

但莊女接受了2針微晶瓷後，突然感到暈眩，視力逐漸逐漸變得模糊，無法對焦，診所趕緊安排莊女到台北馬偕醫院急診，發現是微晶瓷打到微血管內，內含物沉澱阻塞住血管，壓迫到視神經，嚴重可能導致失明。

莊女經緊急處理救回視力後，也花錢修復了因血管阻塞而壞死的皮膚，再控告郭醫和診所店長、護士，因雙方商談和解不成，檢察官以郭醫明知微晶瓷只能打到到皮下組織，疏於注意弄破、流入血管，依業務過失傷害罪起訴，店長和護士獲不起訴。

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