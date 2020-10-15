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10月「台海軍演圖」曝亞太暴風中心　寶傑脫口驚呼：台灣！

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▲十月份台海周邊軍演。（圖／翻攝自google map）

▲十月份台海周邊軍演。（圖／翻攝自google map）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國總統大選通常都在10月，也被稱為十月驚奇，究竟情勢未來會如何發展，都相當受外界矚目。名嘴黃世聰在節目中指出，十月台海周邊的軍演時程，與地裡位置分析，直言「十月驚奇或十月暴風眼中心在台灣！」讓主持人劉寶傑也不禁脫口大喊「台灣」。

黃世聰在《關鍵時刻》節目中指出，包含美國在內，全世界預計在亞太地區的軍演，大致都落在10月26日到11月5日之間，尤其台海周邊，不僅有解放軍的渤海實彈操演及古雷半島軍演、美日利劍軍演等，台灣空軍也將在下週一至五派出五個聯隊，到佳山基地進行「天龍演習」，還租借2架IDF負責執行靶機任務，與幻象2000、F16一同演練，也是空軍操演規模最大的一次。 

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▲▼名嘴黃世聰點出台灣在亞太軍演中佔中心位置。（圖／取自黃世聰臉書）

▲名嘴黃世聰點出台灣在亞太軍演中佔中心位置。（圖／取自黃世聰臉書）

除此之外，日本加賀號在10月初於南海進行反潛演練，隨後與美軍麥肯號聯合軍演，點出全部軍演的地理所在後，台灣的關鍵位置也讓主持人劉寶傑不禁脫口大喊兩次「台灣」。

黃世聰表示自己認為，「十月驚奇或十月的暴風眼中心在台灣」，因為台灣正處在所有軍演的中心，而美國、中國大陸等國也認為台灣未來將成最危險的地方。

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