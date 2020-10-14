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美售台AGM-84H/K空對地飛彈　王瑞德：戰機升空就射到對岸

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▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,中華民國空軍455聯隊,制空權,戰機,國防。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍F-16V將來可以搭載射程270公里的AGM-84H/K長程空對地飛彈。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

美國可能出售台灣7項先進武器中，其中三項美國國務院已經批准，包括海馬斯火箭（HIMARS）、AGM-84H/K（SLAM-ER）長程空對地飛彈以及裝置在F-16戰機上的外部傳感器吊艙，可將影像和數據自戰機即時傳回地面站台。其中最受人矚目的就是AGM-84H/K空對地飛彈。資深媒體人王瑞德在節目上表示，AGM-84H/K賣給台灣之後，戰機只要一升空，就可以直接射到對岸。

王瑞德在新聞節目《關鍵時射》上表示，看到公布的三項軍售內容相當訝異，他原本還擔心美方可能會縮手不賣AGM-84H/K空對地飛彈給台灣，幸好現在國務院送給國會的有這一項。

▲▼王瑞德表示，台灣有AGM-84H/K空對地飛彈，戰機一升空就可以先發制人，射到對岸。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）

▲王瑞德表示，台灣有AGM-84H/K空對地飛彈，戰機一升空就可以先發制人，射到對岸。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）

王瑞德分析，台灣總共有200多架F-16V，包含66架添購的，以及從原本142架F-16A/B升級的，是全世界最大的F-16V機隊，機上搭載最新型的AIM-9X響尾蛇飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈，但是台灣獨缺一項武器，就是空對地的長程飛彈。

王瑞德指出，AGM-84H/K空對地飛彈有效射程270公里，台灣海峽只有100多公里，等於以後F-16V一升空就能夠先發制人，對岸的福建、浙江、江蘇、廣東的軍事目標都在打擊範圍內。

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