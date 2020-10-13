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王定宇爆：F-16V在80公里外「可看到F-22」　還能用Link-16撂人

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▲▼王定宇表示，F-16V至少在80公里可以看到F-22隱形戰機。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲王定宇表示，F-16V至少在80公里可以看到F-22隱形戰機。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

台灣在今年最今年最受矚目的軍購就是F-16V戰機，但是還是有很多人為F-16服役至今已經超過40年，是舊款的戰機。對此立委王定宇指出，美軍實驗F-16V在至少在80公里外可以看到F-22隱形戰機，而且透過Link-16系統，還可以從全球的盟友撂人過來。

王定宇在新聞節目《關鍵時刻》上指出，他曾經問過飛官在開F-16V的時候工作負擔降低，體力跟心力可以專注在攻擊與飛行，不用像以往要分心看很多東西不一樣。

針對很多人質疑F-16V是舊戰機，王定宇形容，iPhone 5S是舊手機，買iPhone 11、12你會說它是舊手機嗎？這是完全不同世代的東西。

王定宇指出，AESA雷達（主動相位陣列雷達）除了主動追蹤之外，還可以透過Link-16跟很多系統結合在一起，如果台灣買死神無人機，第一個問題都會先問美國開通的Link-16範圍是多少，是300公里、1000公里還是全球的？有Link-16結合之後可以撂人過來，別架飛機看得到的東西，你也可以看得到。

▲▼王定宇表示，F-16V至少在80公里可以看到F-22隱形戰機。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲F-22跟殲-20哪個是好戰機，答案很清楚。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

王定宇再舉一個例子，美軍曾經拿F-16V上有一個跟F-35同等級的東西去照，在80~150公里可以看到F-22，美國可以賣別人F-35可是絕對不賣F-22，所以它等於可以看到美軍最好的戰機，F-22跟殲-20哪一個是好戰機，「我覺得我們用膝蓋回答就知道了」。

▲▼王定宇表示，F-16V至少在80公里可以看到F-22隱形戰機。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲F-16V在200公里外就可以打到解放軍戰機。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

王定宇還提到，美軍售予台灣的F-16V還搭配AIM-120D飛彈，射程有200公里，解放軍現在最好的空對空飛彈是霹靂-15，射程是150公里，F-16V在200公里就可以打得到解放軍，解放軍150公里才打得到F-16V，誰能夠留在空中，答案很明顯。

王定宇說，美軍現在還投資一項「SACM計畫」翻譯成中文叫座「小型先進能力飛彈」也就是掛架可以讓飛彈體積減少一半，但是破壞力相同，讓一架F-16V可以掛載28枚飛彈，台灣軍購66架一次起飛，可以掛在空對空飛彈1800枚，比解放軍所有戰機總數還要多。

王定宇最後總結，「在空中，我看得比你遠，打得比你遠，我閃得比你快，我長得比你小，我還可以找朋友來，這一個防衛力量，我覺得大家不用吹牛，比一比大家就知道了」。
 

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