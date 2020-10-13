F-16V「主動相位雷達」可鎖定20目標　李正皓：美軍用來追外星人

▲國軍F-16V國慶當天在總統府上空衝場。（圖／記者林敬旻攝）



記者林彥臣／綜合報導

國軍主力戰機F-16V日前才在國慶活動上，衝場飛過總統府展現台灣的軍容壯盛。雖然F-16這個型號的戰機服役至今已經超過40年，讓人以為是很老舊、落後的機種，但事實上，F-16V上所配的「主動相位陣列雷達」不但可以一次鎖定20個目標，甚至政論名嘴李正皓還指出，美軍還用同一款雷達來追蹤外星人。

新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑引言表示，這次雙十國慶最引人注目的就是F-16V衝場，駕駛過的飛官表示，F-16V比F-16提升了好幾倍，不需要用雷達鎖定對手，只要戰機一升空，所有的數據馬上一目了然。

李正皓表示，到底新的F-16V跟舊的F-16差在哪裡？以雷達而言，雷達就如同戰機的眼睛，很大程度決定戰機的存活率，戰機升空之後，雷達要先掃到對手的速度、高度、航向、接近率、方向角，所有的資訊才會進來，換句話說戰機飛在空中很威風，但事實上卻是瞎的，根本不知道對手長什麼樣子。

李正皓解釋，F-16V特別配備「主動相位陣列雷達」，「主動」是一個觀念，「相位陣列雷達」是一個概念，「相位陣列雷達」就如同蒼蠅的複眼，人類的眼睛只能看到前面，複眼就能夠360度無死角，即使對手在後面也能看到，加上「主動」的概念，就是飛官不用分心去搜尋，只要進到雷達範圍內，就會主動搜尋並鎖定目標。

▲美軍F-18追外星人，上面的雷達跟F-16V是同一款。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓指出，《彭博社》曾經評論這個雷達是「頂級電子偵察雷達」，而且F-16V上所配備的雷達，跟美軍之前去追蹤外星人的雷達，是同一個雷達！美軍之前用F-18大黃蜂戰機追蹤外星人，上面配備的雷達跟F-16V相同。

▲F-16V飛官在頭盔內所看到的畫面。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓進一步解釋，因為「主動相位陣列雷達」的概念類似昆蟲的複眼，所以它一次可以鎖定20個目標，在飛官頭盔裡面看到的畫面，就很像電影鋼鐵人在頭盔裡面看到的畫面，飛官的眼睛只要看著前面，就可以知道跟對手的相對位置在哪裡，接下來要做的動作很簡單，只要按下發射鈕，飛彈就會自己去找目標。

至於「主動相位陣列雷達」偵測範圍有多遠？李正皓解釋，「主動相位陣列雷達」對空偵查範圍是120公里，等於在台北起飛，新竹以北的範圍全部看得到，只要進到範圍內馬上被鎖定，對地偵查範圍是296公里，這個範圍就如同是一個「橢圓形的真空」進到這個範圍全部都會被打到。

李正皓特別指出，一架F-16V就如此厲害，美軍還實驗4架F-16V雷達的偵查範圍，可以把彼此的偵查範圍連線共享，透過資料鏈的傳輸達到視野共享、視野協調形成區域聯防的概念。

▲李正皓強調，不要再說F-16V是舊款戰機。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓最後強調，「拜託，不要再講F-16V是舊款的飛機，它只是型號一樣，可是內容完全不一樣」。

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