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全聯買芥花油！驚見附「神秘黃管子」　員工曝貼心用途：限定版的

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▲▼買葵花油！竟附「神秘管子」…用途曝光驚呆網：長知識（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説）

▲芥花油附「神秘管子」，真實用途貼心炸！（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／劉維榛報導

全聯超市主打平價和商品多元，加上在各大街小巷遍地開花，成了民眾採買用品的好地方！一名女網友驚呼，隨手拿了一罐芥花油結帳，回家後，發現把手多了一段黃色管子，好奇背後真正用途？照片曝光後，原來貼心藏在細節，內行解釋，是方便民眾普渡祭拜，可直接插香拜拜，可說是中元限量版！

一名女網友在臉書公開社團《我愛全聯-好物老實説》貼出一張照片，只見一瓶家庭號芥花油，把手處上方，卻多出一段「黃色管子」，好奇心驅使下，原PO疑惑求解「有何作用呢？」

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文章貼出後，一票網友也滿臉問號，「第一次看到有附這個，確實很貼心」、「好兄弟會喝油？」「我之前買玉米罐頭也有附，我以為是讓玉米罐頭的湯汁流出用的，開個小洞插吸管」、「這應該不是附的吧？要不要去問一下，看是不是拜過再拿回來賣的」、「架上應該不可能每瓶都有吧？為什麼拿這瓶」。也有人質疑，「這應該不是附的吧？要不要去問一下，看是不是拜過再拿回來賣的？」

▲▼買葵花油！竟附「神秘管子」…用途曝光驚呆網：長知識（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説）

▲員工表示，是中元限定商品！（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説）

留言串中，也釣出店員解密，答案長知識了，「中元普渡拜拜不是要在貢品上插香，這種沒地方插，就有人才想出黏一截吸管可以插香咩」、「是廠商附加的，每一瓶都有」、「這是中元限定版本的，應該是中元貨叫太多賣不完，所以架上還會有限定版的～是讓大家普渡的時候插香用的喔！全聯自己拜拜的早就分給員工了（員工路過）」。

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