　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯限時2天「滿千元送千點」　家家購物節快閃「最低23折起」

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼全聯10/10-10/11限時2天「家家購物節」，除了推出「滿千元送千點」，還有20項預購商品快閃優惠「最低23折起」。（圖／全聯提供）

▲全聯10/10-10/11限時2天「家家購物節」。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯第3年舉辦「家家購物節」將於10/10至10/11限時2天登場，除了結合線上和線下推出「滿千元送千點」，業者也公布「10大熱銷」必搶好物名單；更祭出20項預購快閃商品，以市價「最低23折起」即可購買。

為了不讓雙11和黑色購物節專美於前，全聯2018年首次在國慶日舉辦「家家購物節」，取名源自雙十像2個「加號」概念，同時呼應大眾對「家」的生活需求，當天祭出多款商品下殺破盤價，滿足消費者採買需求，首年即創下單日破8億業績紀錄，隔年延長為2天，創造比第一年多將近2倍業績。

▲▼全聯10/10-10/11限時2天「家家購物節」，除了推出「滿千元送千點」，還有20項預購商品快閃優惠「最低23折起」。（圖／全聯提供）

▲「家家購物節」推出「滿千元送千點」。（圖／全聯提供）

今年家家購物節將於10/10至10/11限時2天登場，也首度結合線上線下，凡是會員於實體門市與「PX GO！」消費，單日單卡同步累計每滿1000元贈1000福利點（價值100元），等於最高享10%回饋，單日單卡贈送上限3萬點。

另外使用PX Pay綁定台北富邦信用卡支付，單筆滿5000元即贈5000點（價值500元），最高再享10%回饋，限量5000份。而每位PX Pay會員限贈送一次，PX Pay儲值、PX Pay紅包、PX Go！以及實體門市使用實體信用卡皆不列入，上述兩個活動加起來，合計最高可享20%回饋。業者預計，今年「家家購物節」2天業績可較去年成長10%，再刷新紀錄。

業者也公布去年「家家購物節」熱銷前10大商品，分別為「伯朗咖啡」、「金門58度高梁酒」、「饗城鹿茸烏骨雞」、「桂格養氣人蔘」、「萬家香香菇素蠔油」「金牌台灣啤酒」、「海尼根啤酒」、「舒跑」、「金華干貝燉雞」、「台糖大豆沙拉油」，主要以酒類及箱購商品為主。

除了熱銷的10大商品外，去年也首度以高單價生活家電下殺方式造勢，讓消費者對回饋更有感，其中「Arlink第四代健康免油氣炸鍋」創下30分鐘兌換近萬台佳績，只要扣1000福利點加上2490元，就可用36折帶回市價6990元的夯品。有鑑於此，今年也準備了20項預購快閃商品，以市價「最低23折起」即可購買，包含氣炸烤箱與氣泡水機、壓力鍋等，挑戰市場最低價，預計再掀起一波搶購熱潮。

▲▼全聯10/10-10/11限時2天「家家購物節」，除了推出「滿千元送千點」，還有20項預購商品快閃優惠「最低23折起」。（圖／全聯提供）

▲全聯10/10-10/11限時2天「家家購物節」還有20項預購商品快閃優惠「最低23折起」。（圖／全聯提供）

為搶攻連假商機，同樣祭出全店促銷，不論是生鮮食材、南北貨零嘴，或是進口3C家電與生活用品等，期間購買紡織全系列商品，單筆消費滿499元還可現折40元；同時，今年印花和積分換購活動金額，更首次列入「滿千元送千點」活動，趁此機會換購「ARCOS 阿科斯X Mario Sandoval馬利歐·桑多瓦爾」、「KAKAO FRIENDS飲料冰品全運會」、「MOZ日用品積分樂」商品最划算。

▲家樂福「日本周」網羅超過500種美食、美妝、民生用品。（圖／記者蕭筠攝）

另外量販業者家樂福也在10月20日前舉行限時「日本周」，將關西10縣市的在地經典名產通通搬來，網羅超過500款民生、美妝、美食商品，不但可以吃到大阪燒、京都抹茶、奈良蕎麥麵等，還有用百年老店抹茶製成的多款罪惡甜點，如抹茶泡芙、伯爵抹茶蛋糕、京都宇治抹茶生乳捲，滿足消費者無法出國的需求。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
安卓16種App驚傳「藏惡意軟體」　會偷扣錢、盜取個資
獨／機車又上國道！連過2交流道「被叭不理」超扯影片曝光
海邊漂「怪香黑石」！送檢報告出爐　他現賺600萬
快訊／新增2例境外移入　愛爾蘭、印度染疫
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯限時2天「滿千元送千點」　家家購物節快閃「最低23折起」

今晚想來點惜食料理？KIRIN Bar BEER車庫精神攜手明日餐桌　吃不完的烤肉變身餐廳級美味

中衛口罩限時3天加開特賣　MIT再推5款經典色一次滿足

雙十連假限定四天！超商特大美式、拿鐵、黑糖珍珠撞奶第二杯半價

雙十整點必搶！Switch快閃下殺1010元　iPhone 11只要10100元

爸媽雙十必逛台北婦幼展！白因子防疫好物祭超狂折扣　買5千送直逼萬元贈品

全家X燒丼史上超強聯名又來啦！限量糖燻豚野郎125「大面積肉感露出」向肉食怪宣戰

麥當勞哆啦A夢抱枕首波開賣！限量8萬個　直擊北中南粉絲人人買2個

理髮店驚見紅髮平頭　網友笑翻「櫻木花道是你？」

新光三越周慶TOP 10熱銷商品大公開　萬用鍋4天賣破千台

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

全聯限時2天「滿千元送千點」　家家購物節快閃「最低23折起」

今晚想來點惜食料理？KIRIN Bar BEER車庫精神攜手明日餐桌　吃不完的烤肉變身餐廳級美味

中衛口罩限時3天加開特賣　MIT再推5款經典色一次滿足

雙十連假限定四天！超商特大美式、拿鐵、黑糖珍珠撞奶第二杯半價

雙十整點必搶！Switch快閃下殺1010元　iPhone 11只要10100元

爸媽雙十必逛台北婦幼展！白因子防疫好物祭超狂折扣　買5千送直逼萬元贈品

全家X燒丼史上超強聯名又來啦！限量糖燻豚野郎125「大面積肉感露出」向肉食怪宣戰

麥當勞哆啦A夢抱枕首波開賣！限量8萬個　直擊北中南粉絲人人買2個

理髮店驚見紅髮平頭　網友笑翻「櫻木花道是你？」

新光三越周慶TOP 10熱銷商品大公開　萬用鍋4天賣破千台

太妍親妹妹夏妍正式出道！　新歌公開獲讚「唱歌好聽是家族基因」

林口流浪狗群圍攻咬死貓　他聽到叫聲已來不及：那數量不敢去趕

背女友偷吃同校妹「6天做3次」！專科男挨告...老爸也遭殃

國巨9月營收「再寫24個月新高」！Q3季增63.1%　MLCC產能利用率達8成

林佳龍訪設計展探路　林智堅：以光影科技打造2021燈會

點開「野生動物園」官網...竟跳出「AV女優照」！他看傻眼：太尷尬

日騎10公里上學！　男星寄宿生活剃光頭...被教官誤當是黑道　

元大期力拼多元金融服務　勇奪國家品牌玉山6大獎肯定

8000元保齡球被剖肚無異常　海關：進口人可以請求賠償

瓦斯桶汪小碎步咬碗到沙發！眼神死吃飯配電視　網笑：好像我爸

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

消費熱門新聞

麥當勞哆啦A夢抱枕首波開賣

「麥當勞X哆啦A夢」推療癒抱枕！

全聯PX Pay可繳卡費、帳單

「植物奶拿鐵」超商也喝得到了！

理髮店驚見紅髮平頭　櫻木花道是你？

雙十整點必搶　Switch快閃下殺1010元

中衛口罩限時加開　10/10再抽國慶口罩

週年慶開跑！玩家瞄準「PS5最佳組合」日本製機種

熱銷洗衣膠囊一顆搞定百種污漬

全家X燒丼史上超強聯名又來啦！

限時3天　中衛口罩加開特賣

新光三越周慶TOP 10熱銷商品公開

夜市大啖經典＋創新小吃　消費滿額還送解膩國民飲品

大同3C嶄新面貌登場　質感舒適環境受喜愛

更多熱門

相關新聞

王品搶攻宅經濟　火鍋湯底、丸餃上架全聯「挹注營運可期」

王品搶攻宅經濟　火鍋湯底、丸餃上架全聯「挹注營運可期」

後疫情時代帶動「宅經濟」商機，連鎖餐飲龍頭王品集團今（5）日宣佈加入冷凍、常溫食品戰局，旗下萬鮮公司將石二鍋、聚北海道昆布鍋的湯底及丸餃，研發成零售商品於全聯上架，開啟多元收益挹注營運可期。

全聯神秘貨架「藏中衛稀有口罩」…結帳悲劇

全聯神秘貨架「藏中衛稀有口罩」…結帳悲劇

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

咖啡控囤貨趁現在！超市優惠看這

咖啡控囤貨趁現在！超市優惠看這

全聯「神級鍋物」！她激推2大優點

全聯「神級鍋物」！她激推2大優點

關鍵字：

全聯

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

紅隊突備大禮…吳宗憲一打開「是黃隊制服」

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面