全聯限時2天「滿千元送千點」　家家購物節快閃「最低23折起」

▲全聯10/10-10/11限時2天「家家購物節」。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯第3年舉辦「家家購物節」將於10/10至10/11限時2天登場，除了結合線上和線下推出「滿千元送千點」，業者也公布「10大熱銷」必搶好物名單；更祭出20項預購快閃商品，以市價「最低23折起」即可購買。

為了不讓雙11和黑色購物節專美於前，全聯2018年首次在國慶日舉辦「家家購物節」，取名源自雙十像2個「加號」概念，同時呼應大眾對「家」的生活需求，當天祭出多款商品下殺破盤價，滿足消費者採買需求，首年即創下單日破8億業績紀錄，隔年延長為2天，創造比第一年多將近2倍業績。

▲「家家購物節」推出「滿千元送千點」。（圖／全聯提供）

今年家家購物節將於10/10至10/11限時2天登場，也首度結合線上線下，凡是會員於實體門市與「PX GO！」消費，單日單卡同步累計每滿1000元贈1000福利點（價值100元），等於最高享10%回饋，單日單卡贈送上限3萬點。

另外使用PX Pay綁定台北富邦信用卡支付，單筆滿5000元即贈5000點（價值500元），最高再享10%回饋，限量5000份。而每位PX Pay會員限贈送一次，PX Pay儲值、PX Pay紅包、PX Go！以及實體門市使用實體信用卡皆不列入，上述兩個活動加起來，合計最高可享20%回饋。業者預計，今年「家家購物節」2天業績可較去年成長10%，再刷新紀錄。

業者也公布去年「家家購物節」熱銷前10大商品，分別為「伯朗咖啡」、「金門58度高梁酒」、「饗城鹿茸烏骨雞」、「桂格養氣人蔘」、「萬家香香菇素蠔油」「金牌台灣啤酒」、「海尼根啤酒」、「舒跑」、「金華干貝燉雞」、「台糖大豆沙拉油」，主要以酒類及箱購商品為主。

除了熱銷的10大商品外，去年也首度以高單價生活家電下殺方式造勢，讓消費者對回饋更有感，其中「Arlink第四代健康免油氣炸鍋」創下30分鐘兌換近萬台佳績，只要扣1000福利點加上2490元，就可用36折帶回市價6990元的夯品。有鑑於此，今年也準備了20項預購快閃商品，以市價「最低23折起」即可購買，包含氣炸烤箱與氣泡水機、壓力鍋等，挑戰市場最低價，預計再掀起一波搶購熱潮。

▲全聯10/10-10/11限時2天「家家購物節」還有20項預購商品快閃優惠「最低23折起」。（圖／全聯提供）



為搶攻連假商機，同樣祭出全店促銷，不論是生鮮食材、南北貨零嘴，或是進口3C家電與生活用品等，期間購買紡織全系列商品，單筆消費滿499元還可現折40元；同時，今年印花和積分換購活動金額，更首次列入「滿千元送千點」活動，趁此機會換購「ARCOS 阿科斯X Mario Sandoval馬利歐·桑多瓦爾」、「KAKAO FRIENDS飲料冰品全運會」、「MOZ日用品積分樂」商品最划算。

▲家樂福「日本周」網羅超過500種美食、美妝、民生用品。（圖／記者蕭筠攝）

另外量販業者家樂福也在10月20日前舉行限時「日本周」，將關西10縣市的在地經典名產通通搬來，網羅超過500款民生、美妝、美食商品，不但可以吃到大阪燒、京都抹茶、奈良蕎麥麵等，還有用百年老店抹茶製成的多款罪惡甜點，如抹茶泡芙、伯爵抹茶蛋糕、京都宇治抹茶生乳捲，滿足消費者無法出國的需求。

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