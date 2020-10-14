全國議長盃桌球賽在南投舉辦　台南市議會精銳盡出力拚團體冠軍

▲2020年全國地方議會議長盃桌球錦標賽在南投縣登場，台南市議會郭信良議長授旗給代表隊隊長議員蔡育輝，預祝此行前進南投縣順利抱回冠軍獎盃。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

2020年全國地方議會議長盃桌球錦標賽，14日起在南投縣登場，台南市議會下午特別舉辦授旗儀式，由郭信良議長授旗給代表隊隊長議員蔡育輝，預祝此行前進南投縣順利抱回冠軍獎盃，一同出席授旗儀式的還有蔡淑惠、王家貞、蔡旺詮、李中岑、周麗津、洪玉鳳及李啟維等議員。

郭信良議長指出，今年參加桌球錦標賽的議員們有16位，員工有20位。過去台南市議會參賽的成績有好有壞，但今年議會增加了一些實力強勁的選手，加上每位隊員積極投入練習，有很大的機會可以在個人賽奪得名次，尤其職員工男子組和職員工女子組都可望贏回團體冠軍，他期許此行順利得到冠軍，將榮耀與台南市民們分享。

此次代表隊蔡育輝隊長不僅帶來4箱南寮椪柑慰勞隊員，期盼能旗開得勝、奪冠歸來；還與郭信良議長各提供2萬5千元獎金，激勵員工們力爭冠軍。蔡旺詮議員隨即表示，他加碼1萬元，總計6萬元的團體賽獎金，希望能一舉把冠軍獎盃帶回台南。

台南市議會桌球代表隊，由議長郭信良擔任總領隊，副議長林炳利擔任副總領隊。除隊長蔡育輝議員外，蔡旺詮、李啟維、吳通龍、趙昆原、曾信凱、吳禹寰、周奕齊、陳怡珍、周麗津、李中岑、王家貞、林美燕及洪玉鳳等議員皆參加代表隊出賽。今年全國地方議會議長盃桌球錦標賽由南投縣議會主辦，14日晚上舉辦開幕暨桌球之夜，比賽時間為10月15、16日兩天，預定10月16日下午閉幕。

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