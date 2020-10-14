清寒女大生超商打工養家！店長砍班逼辭職　竟酸：人窮不能沒志氣

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名張姓女大生來自單親清寒家庭，平時一家五口同住，但媽媽生病，最小的弟弟又有先天性心臟病，所以她2年來都在超商打工貼補家用。怎料老闆近期惡意逼退，不僅打電話酸她母親「人窮不能沒有志氣」，還拒付薪資和資遣費，讓女大生忍無可忍，決定提起民事訴訟。

張姓女大生住在南投縣竹山鎮，住家相當簡陋，與媽媽、弟妹4人相依為命，雖然南投縣府每月補助低收入戶2萬多元，但媽媽每月醫藥費就要3萬多元，生活相當拮据，所以她利用在台中讀書的機會，2年來到超商打工補貼家用，每月賺取1萬到2萬多元。

▲張姓女大生超商打工，僅因店長不滿，無故遭砍班「變相減薪」。（圖／東森新聞）

不過，超商劉姓店長只要不滿意店員表現，就會動輒以「減班」作為處罰，常常讓女大生備感壓力。今年8月15日，劉姓店長責備女大生漏挑架上過期商品，只讓她每周上1天班，換算下來，女大生每周少賺4000元，幾乎沒有收入，連自己基本生活都成了問題。

隔天，女大生錯愕之餘，向店長提出離職。但劉姓店長以「離職必須在2周前預告」為由，要求她繼續留任到8月31日，卻拒絕給付即日起到月底的薪資，也不願付資遣費。女大生無奈地說，「他（店長）用減班讓我不能工作，但又不讓我離職，等於我那段時間都沒薪水。」

▲劉姓店長常常動輒以「減班」要脅，事後還嗆聲「寧願給政府也不給妳」。（圖／東森新聞）

女大生思考再三，決定向台中市勞工局申請勞資爭議調解。怎料劉姓店長聽聞後，竟打電話給女大生母親，狠酸「人窮不能沒有志氣」，還嗆女大生「我寧願把錢給政府，也不給妳！」

女大生不滿母親遭辱，調解時要求店長支付應付薪資、資遣費、故意減班損失等，總計6萬多元，還有騷擾家人的精神撫慰金，但雙方未達成共識。後來第二次調解，店長表示願意恢復雙方雇傭關係，但女大生無法接受母親受辱，斷然拒絕，將提起民事訴訟。

根據《東森新聞》報導，劉姓店長面對鏡頭，僅低調表示，「我不接受採訪，如果你有問題的話，要找我們總公司。」對此，總公司回應，目前已進入勞資調解階段，雙方將持續溝通，以取得共識。

▼劉姓店長低調不願受訪。（圖／東森新聞）

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