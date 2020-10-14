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統一獅致贈台南三級棒球隊練習服及棒球帽　黃偉哲：好裝備加持會帶來好成績

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▲統一獅邀請台南市三級棒球隊免費觀賽，並於賽前進行三級棒球回饋儀式，由市長黃偉哲帶領台南市22所棒球校隊選手們受贈，期許為棒球城市孕育更多未來新星。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲統一獅邀請台南市三級棒球隊免費觀賽，並於賽前進行三級棒球回饋儀式，由市長黃偉哲帶領台南市22所棒球校隊選手們受贈，期許為棒球城市孕育更多未來新星。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

統一獅主場對上樂天桃猿13日晚間於台南市立棒球場開打，統一獅特別邀請台南市三級棒球隊免費觀賽，並於賽前進行三級棒球回饋儀式，由統一獅棒球隊領隊蘇泰安及總教練林岳平代表致贈棒球帽及練習服，市長黃偉哲帶領台南市22所棒球校隊選手們受贈，期許為棒球城市孕育更多未來新星。

▲統一獅邀請台南市三級棒球隊免費觀賽，並於賽前進行三級棒球回饋儀式，由市長黃偉哲帶領台南市22所棒球校隊選手們受贈，期許為棒球城市孕育更多未來新星。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市是棒球的城市，非常感謝統一獅持續幫助台南市三級棒運，市府團隊也會更加努力，提供好的場地讓三級棒球隊集訓，今天有必備的好戰服給選手們加持，這是對選手們最實際的幫忙，他謹代表台南市188萬市民朋友們感謝統一獅，工欲善其事，必先利其器，有這麼好的著裝整備，會有更好的表現，打出台南市從巨人隊以來更好的成績。

台南市教育局表示，台南市是台灣最熱愛棒球運動的城市，也是南部唯一完整發展七級棒球的城市，統一棒球隊長期深耕台南，以台南市立棒球場做為主場地，與市府合作發揚棒球運動，為棒球城市──台南市挹注企業資源，提升地方基層棒球隊發展，每年更邀請各校棒球隊選手至職棒賽事現場見習精湛球技，讓基層棒球學生更瞭解比賽實況，期望藉由地方與企業良好的合作交流，為台南市培養出更多棒球界的台灣之光。市議員沈震東、呂維胤今日也到場關心棒球小將們。

▲統一獅邀請台南市三級棒球隊免費觀賽，並於賽前進行三級棒球回饋儀式，由市長黃偉哲帶領台南市22所棒球校隊選手們受贈，期許為棒球城市孕育更多未來新星。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市體育處表示，為打造台南成為國際棒球城市，台南市府每年都會舉辦巨人三級棒球錦標賽，希望發揚巨人棒球隊的精神，其中青棒賽事已於11日落幕，在地球隊善化高中也獲得第3名的佳績，在賽事中與全國各地強隊切磋球技，而巨人盃全國少棒錦標賽也將在10月27日至31日熱烈開打，部分賽程也將首次移師亞太國際棒球訓練中心少棒主副球場開打，歡迎各位喜愛棒球的朋友到場觀賽，為台南小將加油打氣！

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