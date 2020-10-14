蘋果 iPhone 12 發表會懶人包：九個你入手前必須關注的重點

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司於台北時間 10 月 14 日凌晨 1 點舉辦名為“Hi，Speed”秋季發表會活動，一口氣公開了 4 款 iPhone 12 系列手機，這是該公司首款 5G 產品，同時推出了一款指標型智慧型揚聲器 HomePod mini，不僅串連旗下所有產品線，並且支援旗下物聯網、車聯網生態鏈，本篇將針對相關產品進行簡單快速的分析與介紹，提供給讀者們參考。

一、5G：全面提速

這次發表活動名為“Hi，Speed”，顧名思義就是「向速度問好」的意思，而這個速度就是 5G，意味著 iPhone 手機正式進入 5G 時代。

Apple 公司簡單舉了幾個 5G 的案例，像是透過手機觀看球賽的時候，可以在同一個時間觀看不同角度、甚至不同球員在球場上的動態，這個方案除了海外的方案之外，目前中華電信與中職也有相似的合作案例。針對下載大型應用程式、影片或者觀看高畫質影片、暢玩高品質多人連線遊戲，也都是 5G 的實用場景。

另外，Apple 公司針對 iPhone 12 系列的手機外部首次將天線圍繞著手機邊框，跟高通Snapdragon X55 一樣支援 5G NSA/SA 網路，部分地區因應 5G 毫米波 mmWave 的需求，在手機側邊設計特殊的無線零組件。（後續報導指出，目前僅有美國地區的產品支援 5G 毫米波方案）。至於手機軟體方面，則是特別設計一套系統能夠因應 5G 的使用場景，在 4G 跟 5G 之間切換。

二、外觀：藍色新色降臨

這次四款 iPhone 12 一如先前傳聞，回歸當年 iPhone 4 的方正外型，不過只有邊框是金屬的，背蓋還是玻璃材質，iPhone 12 跟 iPhone 12 mini 用的是鋁合金邊框，而 iPhone 12 Pro 跟 iPhone 12 Pro Max 用的是醫療級不鏽鋼金屬邊框，視覺質感上也因此略有差異。

顏色方面，iPhone 12、iPhone 12 mini 提供黑色、白色、 (PRODUCT)RED 、綠色、藍色五款，其中藍色是新色。而 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro 則提供銀色、石墨色、金色、太平洋藍色，其中可以因為反光的關係呈現不同藍色的「太平洋藍」是今年的 Pro 級新色。

三、售價：沒有比較貴

iPhone 12、iPhone 12 mini 共有 64GB、128GB、256GB 三種儲存空間版本，iPhone 12 mini 售價分別為新台幣 23,900 元、25,500 元以及 29,000 元。iPhone 12 售價分別為新台幣 26,900 元、28,500 元以及 32,000 元，預計於台北時間 10 月 16 日晚上 8 點開始預購，盒裝只有手機跟 USB-C 對 Lightning 連接線，充電插頭要另外購買。

至於 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 共有128GB、256GB、512GB 三種儲存空間版本， iPhone 12 Pro 售價分別為新台幣 33,900 元、37,400 元以及 44,400 元。iPhone 12 Pro Max售價分別為新台幣 37,900 元、41,400 元以及 48,400 元，同樣將於台北時間 10 月 16 日晚上 8 點開始預訂。

四、HDR 螢幕：超越多數Android手機

今年螢幕全面擁抱 HDR 顯示，統一用了所謂的「超 Retina XDR 顯示器」，說到底它就是一個具備 2K 解析度的 OLED 面板，可以呈現更極致的黑、與更高的亮度，藉此讓螢幕顯示色調更精準，而且相較 LCD 面板更加省電，同時支援比 HDR 10+（目前被多款 Android 旗艦機使用）還要更優秀的 Dolby Vision HDR 顯示效果，對於拍照時顯示效果來說將因為亮度跟色深的寬容度提高，而更能達到「所見即所得」的拍攝效果。

螢幕大小方面也是個亮點，今年的 iPhone 12 mini 手機大小為 131.5 X 64.2 X 7.4 mm，比起去年發表的 iPhone SE2 的138.4 x 67.3 x 7.3 mm 來得更瘦、更短，但是螢幕卻來到 5.4 吋，比 iPhone SE2 的 4.7 吋更大了，跟 Android 陣營同級小尺寸手機相比，也確實挑戰了邊框極限。

至於 iPhone 12 情況也相同，手機大小為 146.7 x 71.5 x 7.4 mm，比起 iPhone 11 的 150.9 x 75.7 x 8.3 mm 來說更小了一些，但是螢幕維持 6.1 吋大小。

順帶一提，今年的全系列 iPhone 12 出貨還多加了一片「超瓷晶盾面板表層」（Ceramic Shield），耐摔度較過去增加四倍，並且同樣上了一層防指印疏油外膜，當然也是希望用戶別再拿手機去貼膜。

五、A14 bionic：暢玩《英雄聯盟：激鬥峽谷》更爽

iPhone 12 全系列統一都用上 A14 bionic 晶片，該款晶片首見於 iPad Air 4，它是來自台積電開發的首款 5nm 製程智慧晶片，是一顆由 6 核心（2大4小）CPU 搭配 4 核心 GPU 構成，並且擁有 16 核心的神經網路引擎。總電晶體數量高達 118 億個，性能相較於 7nm 的 A12 Bionic （用於 iPhone Xs 系列）來說，CPU 處理性能提升 40%、GPU 處理效能提升 30%，針對機器學習的效能方面也提升了 70%。

Apple 官方展示了使用手機暢玩 《英雄聯盟》手機版 --- 《英雄聯盟：激鬥峽谷》，結合 XDR 螢幕、5G 連線與 A14 bionic 晶片的運算效能，爽感可說更勝以往。

六、MagSafe 換個姿態回歸

MagSafe 過去多數被用於 Macbook 的磁吸充電埠，近年來因為改用 USB-C 充電的關係，該項技術一度被埋葬起來。沒想到今年的 iPhone 12 系列，又被 Apple 公司重新挖了出來，還打造了 MagSafe 的無線充電解決方案，讓 iPhone 12 的無線充電能力硬是被提升到了 15W，雖然不及 Android 陣營動輒 20W 的無線快充能力，但也算是一種升級。

Apple 公司還針對 MagSafe 打造了配件生態圈，像是皮革卡包（NT$1,790 ）、矽膠保護殼（NT$1,490 ）、透明保護殼（NT$1,490 ）等等，其中最吸睛的還是可以同時充手機、手錶的 MagSafe Duo Charge 無線充電器，不過台灣有在販售的是 MagSafe 充電器（售價台幣 1,190 元）。

換句話說，如果想要享用這個技術，最少最少得再花新台幣 1,190 元買一條MagSafe的充電線。不過不管選擇哪個方案，裝上殼之後，還是可以使用 NFC，行使 Apple Pay。

七、全面升級的相機系統

iPhone 12 全系列廣角端的鏡片組還都增加到 7 枚（超廣角維持 5 枚、Pro 長焦端維持 6 枚），鏡頭表面覆蓋藍寶石抗刮玻璃，所有鏡頭都支援首見於 iPhone 11 的深度融合(Deep Fusion)技術藉此提升相片畫質，而且今年的廣角、超廣角甚至是自拍鏡頭都支援夜間模式。

iPhone 12、iPhone 12 mini 相機都統一用上廣角＋超廣角雙鏡頭，拍攝畫素維持在 1200 萬畫素、支援 4K@60fps 錄影，超廣角端的拍攝角度跟 iPhone 11 一樣維持在 120 度，但是廣角端那顆的光圈從原本的 ƒ/1.8 加大到 ƒ/1.6，感光能力再升級，並都支援夜拍，因此不管在低光源拍攝，還是錄影，進光量比起 iPhone 11 還提升 27%。簡而言之，iPhone 12 的拍照感光能力又比 iPhone 11 再進化了一階。

iPhone 12 Pro 簡單的說就是在 iPhone 12 的雙鏡組基礎上，多了一顆跟 iPhone 11 Pro 完全相同的長焦段鏡頭，拍照畫素 1200 物畫素、光圈 ƒ/2.0，等效焦距 52mm，可進行 OIS 光學防手震、4 倍光學變焦、10倍數位變焦。

但是 iPhone 12 Pro Max 的拍照系統可就大幅度升級了，它的廣角端感光元件加大了 47%，來到 1.7µm，光圈 ƒ/1.6，低光源感光能力將有效提升 87%。超廣角端方面維持 ƒ/2.4 光圈和 120° 廣角。長焦段光圈縮小到ƒ/2.2。但也因此可以達到 5 倍光學變焦、12 倍數位變焦。

除此之外，iPhone 12 Pro Max 首次在廣角端的鏡頭底下導入「感光元件位移穩定模組」，在拍照的過程中可以提升感光元件在水平跟垂直的位移穩定能力，照理說這個穩定能力能讓首見於 iPhone 11 的夜拍功能被啟動的同時，不至於因為手晃而影響拍照品質。

iPhone 12 Pro 還支援智慧 HDR 3 跟 ProRAW，前者讓手機拍攝時的光線反射效果更有層次，後者則是在保留原始拍照數據的同時，還能夠套用 Deep Fusion、HDR3、多幀影像融合等多種手機影像處理數據，根據解說，這些都是敗A14 Bionic 晶片所賜。

八、iPhone 12 Pro 全面導入 LiDAR 光學雷達掃描儀

iPhone 12 Pro 系列還有一個重頭戲，那就是配備首見於 iPad Pro 2020 的 LiDAR 光學雷達掃描儀，透過該模組，手機可以更明確的進行空間感知，最顯著的效果提升就是在低光源的前提下，手機鏡頭能更精準、快速的對焦，官方數據是比上一代提升了 6 倍之高。

除此之外，就是在 AR 的應用上，未來使用者用手機就可以直接去觀看 AR 畫面，好比說設計師們在真實場景放一些用紙箱製作的傢俱進行擺設，業主可以透過手機以虛擬的形式調整擺設的位置，接著再讓真實的家具落實定位。

九、HomePod mini

發表會的最後，Apple CEO Tim Cook 宣布推出 HomePod mini，台灣售價硬是壓到台幣 3,000 元。該款智慧音箱共有白色、太空灰兩款可以選擇，大小為 84.3Ｘ97.9 mm，重量 345 公克，透過全音域驅動單體與雙被動輻射器，呈現重低音和高音，並且利用特製的音頻導波管，打造 360º 環場音效，在喇叭的四個方向各有一組麥克風。

HomePod mini 內建 S5 晶片進行訊息處理，藉此方便用戶驅動 Siri，方便進行聲控播放音樂、念食譜給你聽、說故事給小孩聽、幫忙找 iPhone、查看天氣等等。

透過 U1 晶片來感應 Apple 裝置，像是在跟 iPhone 配對方面，基本上只要接近就可以快速進行配對，並且支援「接力」功能，像是在播放音樂的時候，只要拿著你的 iPhone 靠近 HomePod mini，就可接力播放，這時候戴上 AirPods Pro，音樂就會自動地轉到耳機裡頭。

在物聯網跟車聯網功能方面，HomePod mini 支援遠端遙控 HomeKit 產品，基本上只要把手機連接 HomePod mini 進行設定之後，它會自動加入「家庭」app，並且快速連上所有已經設定好的物聯網產品，接下來只要開口，就能立即控制你所有的 HomeKit 裝置，這包括遠端開燈、開鎖、開冷氣、查閱監控等等。在車聯網方面，也正式支援 CarPlay 遠端控制。

此外，HomePod mini 也支援 AirPlay 2，裝置跟裝置之間可以互通，並且支援「HomeKit 安全錄影」功能，能分析支援攝影機的畫面、偵測是否有人出現，以及辨認熟悉的面孔、寵物和汽車。

小結：

今年發表會可以發現，Apple 公司走了類似跟三星一樣的路，刻意在最高階的手機進行全面革新，不一樣的是，今年產品價格並沒有因為導入 5G、雷達技術而大幅提升，反而鎖定在台幣 4 萬元的甜蜜點，讓商務族與嘗鮮族願意入手，該公司讓以往的「小iPhone」做得更加精緻，以低價的方式讓更多用戶入手大螢幕、小尺寸的手機。而受到中美貿易戰的影響，Apple 公司的最大對手只能下三星、小米跟 OPPO，接下來，就看 Android 陣營如何接招了！