影／iPhone 12預約最新統計！藍色最受歡迎　容量128GB最搶手

記者余弦妙／台北報導

蘋果最新iPhone 12全系列於台灣時間10月14日凌晨正式發表，國內五大電信業者紛紛推出預約活動，其中台灣之星率先發布預約情況統計，其中128GB容量最多人辦，而顏色方面則是藍色最搶手。

▲iPhone12 售價。（圖／翻攝自蘋果直播）

台灣之星指出，今（14）日凌晨3點開放民眾預留資料，截止目前反應熱烈，登記情況踴躍，較去年iPhone 11同期預留資料量提升37%，其中申辦類型以新申辦/攜碼為主，佔整體約6成。進一步分析專人聯絡結果，超過32%欲申辦iPhone 12，容量以128GB為大宗，佔比53%；顏色方面則是新色藍色最受青睞，約58%表達申辦意願。

遠傳於今(14)日上午11:00起開放iPhone 12全系列線上預約登記、遠傳行動客服APP(遠傳心生活APP)線上登記，短短10分鐘內預約瀏覽人次衝破萬人。

根據遠傳預約登記活動截至15:30統計，iPhone 12系列預約量較去年同期成長3倍之多。四款新機中，以iPhone 12 Pro最受果粉喜愛，預約占比超過5成，容量則以256GB為最多用戶選用，占預約量接近65%，顯示大螢幕、大電量與大容量的旗艦戰力，更符合5G時代的果粉胃口。

此外，全新顏色太平洋藍，席捲超高人氣，不僅討論度最高，同時也最受預約用戶青睞，獲得7成以上預約用戶選定，其次為石墨色與金色。iPhone 12因價格親民，不少果粉搶著登記藍色和綠色，容量以128GB最受歡迎。

另外，中華電信則是在今天下午3時舉行預購活動，結果活動一開跑官網就湧進大批果粉搶著預購，中華電信指出，依官網預約統計，以價格親民的iPhone 12為最多，高達6成5的客戶預約，其中以容量128G為最多，並以蘋果今年推出的新色「藍色」及經典色「黑色」最受果粉青睞。

而深受鐵粉喜愛的頂規旗艦新機iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max預約量近3成，以容量256G最多，亦如所料，蘋果今年推出的新色「太平洋藍」人氣爆棚，證明2020 Apple推出的iPhone 12Pro系列較往年的新色更受到消費者喜愛。