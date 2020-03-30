iPad Pro 2020搶先玩：或許我們都需要一款Pro級平板

▲iPad Pro 2020動手玩（粗簡版）。（影片／洪聖壹攝、製作）



特約記者洪聖壹／綜合報導

趁著Apple公司旗下新一代iPad Pro在中國大陸上市，記者頂著8度低溫，特別前往蘋果直營門市，為大家帶來第一手體驗報導。

正如同先前介紹過的一樣，這一代iPad Pro最大特色就是多了一個LIDAR模組的三主鏡頭跟巧控鍵盤(Magic keyboard)，所以其實第一時間摸到iPad Pro 2020時驚喜感並不大，因為它的外觀跟 2018 年推出的上一代 iPad Pro只差在三主鏡頭設計，其他的部分一樣是四聲道揚聲器設計、一樣的方正設計，傳輸口一樣是USB-C，收音麥克風主要集中在頂部，另外側邊也有一個，估計這樣設計的原因在於方便室內攝影棚橫拍使用，下面記者隨手簡單拍攝 12.9 吋太空灰跟銀色外觀給大家參考：

▲共有11吋跟12.9吋兩種版本。（圖／取自Apple）

▲實際上是會有銀色跟太空灰兩種選擇。（圖／記者洪聖壹攝）

▲側邊可以吸附新一代Apple Pencel，上方靠鏡頭的地方為音量控制鍵。（圖／記者洪聖壹攝）

▲另外一側有一組收音麥克風。（圖／記者洪聖壹攝）

▲平板頂部有電源按鍵、兩組收音麥克風跟兩組揚聲器，如果橫躺的話，電源鍵位置是在右上角。（圖／記者洪聖壹攝）

▲另外一側也有兩組揚聲器，傳輸介面ㄧ樣是Type-c。（圖／記者洪聖壹攝）

▲這是iPad Pro的背面，鏡頭有很大的改變，底下那三個金屬圓點是用來接鍵盤的智慧接口。（圖／記者洪聖壹攝）

iPad Pro 2020 搭載全新的 A12Z 仿生晶片，CPU 核心數有八組，GPU則是由上一代的七組來到了八組，對此，記者最感興趣的是它們在AR領域的貢獻（畢竟對很多產業來說影響重大）。從外觀來看，它好像跟iPhone 11 Pro一樣擁有三顆1200萬畫素主鏡頭設計，其實並不然，它真正能用來拍攝的只有一顆1200萬畫素廣角鏡頭跟一顆1000萬畫素的超廣角鏡頭，另外一顆是LiDAR光學雷達掃描儀，主要是用來量測距離使用，但是這跟多數Android手機上的Tof鏡頭又不盡相同。

▲新iPad Pro最大特色在於廣角、超廣角跟LiDAR的三鏡軸設計，旁邊有一組收音麥克風跟補光燈。（圖／記者洪聖壹攝）

門市人員向記者演示與說明，這顆鏡頭跟之前iPad Pro單鏡頭的最大差異其實是在於精準量測，他們找來了一個門市人員脫下...口罩，然後隨手拿出新一代iPad Pro一掃，就可以精準量測出幾個門市人員的身高，重點是他手上的iPad不需要拿到跟門市人員一樣高，也不需要特別平整的手持，真的就是隨便一測就可以精準測試，礙於門市人員的隱私，這一段並不能拍攝，不過記者有隨手做了一相似的測試，就是在不平整的高度之下去量測門市的平板架那個圓圈的直徑，基本上也可以很簡單量測。

▲新iPad Pro在AR量測功能的精準度有很大層度的提升。（圖／記者洪聖壹攝）

很多人可能會說：「能夠這樣量的意義在哪？」其實，量測得不好不完全是Android系統的ARCore還是現有iOS/iPadOS系統ARKIT的問題，主要是硬體跟軟體之間的整合下的結果。這樣做的意義在於讓平板透過精準測量距離來讓鏡頭像人眼一樣辨識環境空間，而且要是即時的。

加上在Wifi6跟A12Z效能的雙雙加持下，相信未來不管是遊戲公司想要在真實空間當中設計關卡、放置特效，廣告公司想要在真實空間設計一個更身入其境的廣告，或者是家居行業、電商產業想要為消費者更精準展示他們的商品大小，甚至是「商品功能」，都能夠帶來更完整的體驗。

重點是拿出這樣的設計，平板居然沒有變厚！要知道在2016~2017年，許多科技公司都曾想過搶灘AR領域，華碩Zenfone團隊更曾經設計一款全球第一款同時支援Google Tango AR技術跟Daydream VR系統的ASUS ZenFone AR手機(詳見：首款Google AR、VR手機，ZenFone AR原廠盒裝內容搶先看)，當時評測時最大的敗筆有二，一是量測不精準、二便是耗電。鑑於在AR領域，華碩讓消費者可以搶先好幾年用手機直接玩得到AR跟VR，某方面也是台灣之光了。

▲華碩在2017年推出的Zenfone AR同時兼具VR跟AR功能。（圖／記者洪聖壹攝）

相對於此，iPad Pro 2020維持跟上一代一樣的簡潔設計，但是12.9吋版本的厚度5.9mm，重量只有643克，手持跟上一代幾乎一模一樣。

電力方面，記者在門市無法確知它啟用AR功能期間會有多耗電，不過根據《CNN》帶來的體驗反饋，12.9吋iPad Pro正常使用上可以連續使用10~11小時，正如同Apple官網宣稱的10小時續航力相同，不過當中並未提到使用AR應用的耗電狀況，關於這部分日後記者有機會將會另外進行測試與說明。不論如何，多了LiDAR光學雷達掃描儀，但是厚薄度、重量跟續航力跟上代差不多這點來說，算是讓人心動。

▲雖然多了LiDAR光學雷達掃描儀，但是厚薄度、重量跟續航力跟上代差不多。（圖／取自Apple）

再者，關於它的硬體效能上的小幅度提升，有許多外媒評測指出這款平板具備五組錄音室等級的收音麥克風，這一點對攝影工作日益增加的媒體來說是相當大的幫助，因此記者在門市直接打開iMOVIE稍微體驗了一下，可以明確感受到它每一禎的單獨調整、上特效都不會有卡頓的情況出現，就好像使用Macbook一樣。

▲打開iMOVIE上文字、特效、剪輯上基本上都不會產生卡頓。（圖／記者洪聖壹攝）

由於新一代巧控鍵盤還未上市，記者沒辦法完整測試它在電腦的應用，不過從最新更新的iPadOS 13.4版本來看，基本上不管手勢，甚至是底下的dock，都設計得相當到位，手邊有iPad Pro的人可以試著用現有鍵盤打字一下，基本體驗跟筆電相似、無違和感，雖說平板不盡然會取代筆電（這樣Macbook就不用混了），但是行動機能考量，未來平板對教育、商務需求來說，將可望逐漸成為「標配」。

最後就是雞生蛋蛋生雞的問題，目前蘋果有示範了一款獨家遊戲《Hot Lava》的實用性，但是實際打開AppStore搜尋AR，除了養貓、養魚類型的遊戲，就是看星星跟解剖，而且多數都是國外團隊設計並且要收費，說實在的一點也不吸引人，或許藉由新一代iPad Pro的推出，這個領域或許能成為新創行業中的「獨角獸」。

小結：

整體來說，新一代iPad Pro 2020外觀、性能上並沒有讓人耳目一新的感覺，不過面對未來幾年的挑戰，平板將不會只是家裡、戶外播音樂、看電影或者是哄小孩的工具。

作為戶外或者居家辦公族來說，我們真的需要一款隨時可以拿起來就可以處理公事、跟同事視訊的產品；作為室內戶外攝影來說，它將帶來即時影音處理、回傳的可能性；對於已經玩膩現有的養成、抽卡類遊戲的玩家，AR內容將帶來的衝擊，對遊戲業可能是一大片藍海；回到智慧家庭，平板比起電視、電腦更能夠成為整個物聯網控制中心。於此，我們或許真的需要一款Pro級的平板來回應這一切需求。

目前iPad Pro台灣還未有上市情報，在此之前，接續上篇再請教大家一下：您會選擇售價台幣31,900元起的Macbook Air，還是多付台幣1,000元，買個12.9吋iPad Pro呢？

＊本篇所有原創影音、圖片，皆由iPhone 11 Pro拍攝、剪輯而成。