「MagSafe」充電配件系列重出江湖！　無線充電速度提升 2 倍

▲蘋果新系列配件 MagSafe。（圖／翻攝自蘋果官網）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果隨著 iPhone 12 推出一系列 MagSafe 配件，無線快充更是其中的核心重點。也發展出多種充電方式，包括皮革、保護殼、磁吸充電器等，還可幫 iPhone、Apple Watch 同時充電，外出時更方便攜帶。

2017 年 iPhone X 和 iPhone 8 就已經迎來 Qi 無線充電，但蘋果最初將功率限制為 5W，後透過軟體更新升為 7.5W，不過安卓手機有些已經能提供 30W 無線快充功能。然而 7.5W 無線充電仍然較有線充電慢得多，直到這次隨著 iPhone 12 推出新的 MagSafe 系列。

透過磁吸無線充電，MagSafe 系列能提供 15W 的充電速度，是所有兼容 iPhone 的 Qi 無線充電速度的兩倍，據傳透過第三方認證的 MagSafe 充電器將能夠使用相同的15W。儘管無線充電的效率還不如有線充電來得快，但 15W 是一個巨大的增長。

MagSafe 新增的功能可感應磁場強度，使 iPhone 12 立即識別其他配件，服務更迅速。蘋果指出，任何 MagSafe 磁吸配件都能輕鬆扣在 iPhone 12 背面，不論是矽膠、透明或是皮革保護殼，都能用磁體扣上取下，也能吸住名片大小的錢包，來放置票券或卡片等。

據外媒報導，其它第三方電子廠商，目前也正在投入研發充電基座和車載支架等支援設備。