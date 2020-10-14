補償 iPhone 12 不附 EarPods 和豆腐頭！　蘋果將其降至 19 美元

▲iPhone 12 盒裝少了豆腐頭跟有線耳機，成為必須另外添購的配件。（圖／Apple官網）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果第一次在推出 iPhone 12 時，盒裝內不再隨附有線耳機 EarPods 和充電頭，從今以後 iPhone 11、iPhone XR 和 iPhone SE 也不再包含這些配件。蘋果鼓勵客戶使用現有的豆腐頭和耳機，消費者若仍需要這些配件只能另外添購。

美國官網目前已將 Lightning 接頭的 EarPods 價格從 29 美元降至 19 美元，用於 iPhone 的新型 20W 充電頭價格也同為19美元，較先前 18W 充電頭的 29 美元更便宜。值得注意的是，台灣官網上的 EarPods 和豆腐頭目前仍維持原價 590 元，18W 快則是 990 元，之後會不會跟上降價仍有待觀察。

蘋果鼓吹為了環境著想，不再隨機附贈 EarPods 或充電頭，發表會中也指出，此舉可以減少碳排放，並避免了稀土元素的開採和使用，而 iPhone 12 也能裝在更薄的盒子中，降低運輸成本和環境成本。

蘋果補充，由於許多顧客已改用 AirPods 等無線耳機，並表示世界上有超過 20 億個蘋果的充電頭，意味著許多顧客可能不再需要這些配件。

在 9 月發表的 Apple Watch Series 6 和 Apple Watch SE 中，它們的包裝盒就沒有充電頭了，因此 iPhone 12 也沒有隨附並不是那麼令人意外；不過目前所有 iPad 型號的包裝盒中，仍有隨附充電頭。

值得注意的是，雖然仍有隨附充電線，但卻不是先前傳出材質較堅韌的編織充電線，這點倒是令人們感到有些失望。

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