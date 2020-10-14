蘋果推新型20W USB-C電源轉接器！　獨缺傳聞中的「編織充電線」

▲蘋果推出20W新型快充轉接器。（圖／Apple官網）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果在這次 iPhone 12 發表會上，還是推出許多配件，除了 MagSafe 充電系列之外，還新增 20W 的 USB-C 快充電源轉接器。估計新型的 20W USB-C 電源轉接器，未來將取代 18W USB-C 轉接器，美國官網顯示，新型電源轉接器的售價為 19 美元（相當於新台幣 550 元）。

蘋果停止為 iPhone 12 的包裝盒中提供豆腐頭和 EarPods 時，並且從今起，連同 iPhone SE、iPhone XR 和 iPhone 11 的包裝盒中也不再隨附這些配件。

儘管 iPhone 12 仍有提供 USB-C 與 Lightning 的轉接線，然而不同先前傳聞中蘋果會將其升級為材質更加堅韌的編織充電線，算是一個令人感到有些失望的消息。

20W 的 USB‑C 電源轉接器可讓用戶在家中、辦公室或旅途中進行快速高效的充電，且能與任何支援 USB-C 的設備兼容；蘋果表示，當它與最新型的 11 吋 iPad Pro 和 12.9 吋 iPad Pro 配對時，或與 iPhone 8 以上的版本配對，可以達到最佳的充電性能。

台灣官網上現在也已可購買新型 20W USB-C 電源轉接器，售價為 590 元，估計第一批訂單將在本週晚些時候到貨。