雲嘉大草嶺「搶救禁區」...當地人都知道的祕密　有救了

▲消防局草嶺分隊廳舍臨時據點今（23）日動工，預計12月即可啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

古坑鄉草嶺村、桂林村及附近村莊等大草嶺地區，距離最近的消防隊車程仍逾一小時，30年來地方一直有成立消防隊的建議，惟因地形及用地取得不易，以致計畫多年仍未能如願。經雲林縣長張麗善上任後責令新任消防局長林文山執行施政，消防局草嶺分隊廳舍臨時據點今（23）日動工，預計12月即可啟用。

古坑鄉草嶺村、桂林村及嘉義縣阿里山鄉的豐山村及來吉村等大草嶺地區，距離最近的消防隊，車程均在一小時以上，尤其近年雲林觀光發展提升假日遊客增加，因旅客不諳路況造成小車禍現象，讓當地民眾再提起，30年來其實一直有成立消防隊的建議與希望，惟因此區域屬地質敏感地區，用地取得困難，因此興建消防隊的計畫，歷任縣長一直未能如願。

▲永利飯店董事長劉郭合女士（左二）願意提供私有地40坪做為停車空間使用，社區執行長劉小貞（左三），社區理事長葉（右一）一同出席動工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善2018年就職後，即於第一次主管會報指示當時剛上任的消防局長林文山，將成立草嶺消防分隊列為重要施政計畫之一，一年多來多次親臨草嶺地區，傾聽地區民眾建議，定調以現有建築修繕後作為草嶺分隊廰舍據點與覓地新建同時進行，最具時效。

有鑑於此，在經縣長與草嶺社區發展協會執行長劉小貞及住民多方協調後，草嶺社區發展協會同意無償提供社區活動中心作為辦公室，永利飯店董事長劉郭合女士願意提供私有地40坪做為停車空間使用，全案前期作業已逐步完成，縣長張麗善即指示動支本年度第二預備金280餘萬，責成消防局儘速辦理草嶺消防隊成立事宜。

雲林縣消防局表示，此案修繕工程於9月3日如期發包，並要求工程履約階段，消防局與委辦建築師務必嚴格控管工程品質，如期如質完工，預計將於草嶺分隊廳舍臨時據點編制8名消防人員、1輛四輪傳動救災勤務車、1輛救護車及2輛消防車，屆時可對草嶺地區居民及旅遊民眾的生命財產安全，提供最佳的保障。

▲雲林縣消防局草嶺分隊廳舍臨時據點今（23）日舉行動工儀式，預計12月即可啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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