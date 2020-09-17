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2020雲林咖啡豆評鑑出爐！嵩岳莊園奪冠...僅高出第二名0.25分

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▲嵩岳咖啡莊園、賴林芙蓉、山海觀珈琲莊園、蘇甘永、雲嶺高山精品咖啡、東東咖啡莊園、元富咖啡莊園等，更將代表雲林縣參加全國咖啡生豆評鑑賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣透過舉辦咖啡生豆評鑑，除了讓大家憶起古坑是臺灣咖啡原鄉外，更透過國際級的評鑑制度，建立生豆各項標準，提升雲林縣咖啡豆品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020雲林國產咖啡生豆評鑑成績出爐，17日於斗六市公所斗六廳頒獎，嵩岳咖啡莊園以84.58分奪冠，古峰咖啡莊園-賴林芙蓉以84.33分獲第二名，雙方均是榮獲特等獎殊榮，山海觀珈琲莊園以83.58分拿下第三名，榮獲頭等獎殊榮，前三名分數僅僅相差1分，競爭相當激烈。

頒獎典禮由雲林縣長張麗善親自頒獎，張麗善指出，透過舉辦咖啡生豆評鑑，除了讓大家憶起古坑是臺灣咖啡原鄉外，更透過國際級的評鑑制度，建立生豆各項標準，提升雲林縣咖啡豆品質。此次奪特等獎的嵩岳咖啡莊園，日前不僅榮獲臺北國際咖啡節第三屆金杯獎最佳台灣咖啡獎，更通過美國CQI精品咖啡89.25高分認證，與巴西同列世界第一。

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2020雲林國產咖啡生豆評鑑頒獎典禮中，頒發特等(2名)、頭等(1名)、金質(16名)、精品(20名)等計39名得獎，嵩岳咖啡莊園、賴林芙蓉、山海觀珈琲莊園、蘇甘永、雲嶺高山精品咖啡、東東咖啡莊園、元富咖啡莊園(李源富、李泓錡)等，更將代表雲林縣參加全國咖啡生豆評鑑賽，未來期待雲林咖啡業者再現精彩表現，爭取最佳成績，讓雲林咖啡飄香、打響古坑咖啡名號。

▲嵩岳咖啡莊園、賴林芙蓉、山海觀珈琲莊園、蘇甘永、雲嶺高山精品咖啡、東東咖啡莊園、元富咖啡莊園等，更將代表雲林縣參加全國咖啡生豆評鑑賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲嵩岳咖啡莊園、賴林芙蓉、山海觀珈琲莊園、蘇甘永、雲嶺高山精品咖啡、東東咖啡莊園、元富咖啡莊園等，更將代表雲林縣參加全國咖啡生豆評鑑賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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