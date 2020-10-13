雲林婦提30萬「預購藥品」　農會員工急報案保住老本

▲饒平派出所所長率警員趕往農會，驚見老婦人提領現金30萬元表示要買電台藥品準備離開，在老婦同意下將現金代為保管，這才讓上班中的老婦兒子鬆一口氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六分局饒平派出所日前接獲饒平農會報案，表示有民眾疑似遭到詐騙欲提領現金，請求警方到場協助攔阻，饒平派出所所長率警員趕往，見老婦人提領現金30萬元表示要買電台藥品準備離開，經警方聯繫家屬勸說，在老婦同意下將現金代為保管，這才讓上班中的老婦兒子鬆一口氣。

據了解，饒平派出所所長劉信岳率警員陳春榮抵達農會時，老婦已提領現金30萬元正準備離開，無論警方及行員如何勸阻都不為所動，經過方深入探詢，老婦人表示提領30萬是要向地下電台購買藥品，每瓶新台幣2500元，因需要先預付款項才有特別優惠。

警方先將老婦人帶返派出所安撫，在循循善誘說明其為常見的詐騙手法，並連繫其兒子與老婦人通話後，老婦人才驚覺受騙，當下讓警方將30萬代為保管，並將老婦人載回家中休息，在婦人兒子下班後至派出所將30萬領回。

警方呼籲，無論是任何資訊平台，如提到需要支付大筆現金，都需提高警覺，可先與家屬討論溝通，若收到任何不明郵件或是與陌生人聯繫時，均應保持警惕，勿輕易相信，若有任何疑問均可詢問派出所或撥打165反詐騙專線。



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