雲林跨5G新時代！淹水感測器助防颱　遠距醫療與互動授課試行

▲5G新時代的來臨雲林縣不缺席，目前雲林縣政府辧公大樓已擁有5G訊號，今（12）日展示目前推動中的智慧5G成果及相關體驗活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

5G新時代的來臨雲林縣不缺席，目前雲林縣政府辧公大樓已擁有5G訊號，今（12）日由中華電信合作與協助，同時邀請三所科技大學雲林科技大學、虎尾科技大學及環球科技大學、臺大醫院雲林分院及資策會共同啟動邁向智慧5G新雲林記者會，並設攤展示目前推動中的智慧5G成果及相關體驗活動。

雲林縣長張麗善表示，5G新時代的來臨，代表著我們可以提供更多優質的服務，5G的運用相關廣泛，其特色為高速率、低延遲、大連結，目前已運用在智慧製造、遠距醫療、智能安全防護、智能農業發展及車聯網等方面；縣府積極與產官學醫各界共同合作智慧5G各領域發展運用，未來縣府推動各項政策亦將結合5G的幫助，形成更有效率、更便捷的智慧5G新雲林生活。

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資策會副處長徐志浩表示，資策會研發「OinVR」行動XR社群平臺，是第一個率先結合5G及XR社交技術的互動服務平台，整合串流高頻寬、高畫質的現場直播及360環景影片技術，可以在虛擬空間的VR電視牆上播放，欣賞最即時的賽事與最精彩的演唱會表演等。

臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，雲林縣依衛福部發布「通訊診療治療辦法」，其中12鄉屬偏鄉範圍,亟需協助提升醫療品質。為善用本縣教學醫院等級的醫療資源，藉由科技的導入，目前與台大醫院、中華電信合作，初步規劃於本縣衛生所擇一試點規劃「遠距醫療門診」，期能在優質的網路環境及遠端連線設備基礎上，可以讓專科醫師跨越時間與空間的距離限制，快速回應臨床病人需求。

虎尾科技大學由學校資訊智慧化聚焦工具機產業側重航空機件加工製造作為開發載具，以扶植產業轉型於各領域智慧化應用，與中華電信學院攜手合作，已共同簽訂建置全台第一所5G智慧校園城，透過先進科技規畫「5G智慧教室」，運用高速率(eMBB)特性，於不同校區教室進行遠端互動教學，另建構線上學習環境，鼓勵學生自主及跨域學習，透過整合重點技術，跨校開設5G行動寬頻人才培育課程，達知識與資源共享之效益。

另外，縣府採用物聯網資訊傳輸技術打造「智慧防汛整合平台」，利用相關技術協助掌握即時水情，並提高防汛救災時效。為即時掌握轄內積淹水資訊，亦陸續建置「路面淹水感測器」，結合雲端物聯網等技術，即時監測颱洪期間水情資訊之變化，並回傳展示於「智慧防汛整合平台」，當積淹水情形超過警戒值時便進行推播警示，提醒防汛人員執行相關應變及民眾撤離作為，以此提升防救災應變能力。

▲縣府採用物聯網資訊傳輸技術打造「智慧防汛整合平台」，利用相關技術協助掌握即時水情，並提高防汛救災時效。（圖／記者蔡佩旻攝）



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