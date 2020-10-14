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王美花爆「小英自稱最重視再生能源的總統」　蔡英文笑：眾所周知

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▲▼總統蔡英文出席台灣國際智慧能源週開幕典禮。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席台灣國際智慧能源週開幕典禮。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文14日上午出席「2020台灣國際智慧能源週開幕典禮」時，經濟部長王美花公開爆料，蔡英文曾說過「要去哪找一個總統，這麼重視再生能源？」這讓蔡英文在致詞時笑說，沒有期待在這裡會被爆料，但她也說，眾所周知的事就不算爆料。

王美花在台上致詞時，公開爆料有次跟蔡英文談事情，蔡英文當面告訴她，「妳去哪裡找一個總統，像我這麼重視再生能源？」她對著台下出席賓客說，今天蔡英文到場，也就是要給再生能源打氣的。

對此，蔡英文致詞時笑說，她沒有期待在這裡會被爆料，但剛剛跟台大法律系的學妹講一件事，就是「眾所皆知的事情不算爆料」。她語畢，馬上引來台下一陣大笑。

蔡英文表示，她已經是第四次參加國際智慧能源週的活動，強調在這4年裡，台灣的再生能源有了飛躍性的發展，而台灣也成為國際再生能源投資的重要熱點。

蔡英文表示，這次展覽有500多個攤位，提供許多最有前瞻性的能源解決方案，也展現綠能產業鏈的創新動能，接下來透過集結產業鏈中，重要的買主和技術專家，相信可以促成很多重要的合作和商機。

蔡英文指出，過去幾年再生能源具體的初步成果已經展現，接下來預計2025年可以創造1兆元的投資額，1.2兆的產值，以及2萬個工作機會。

蔡英文強調，去年台灣第一座離岸風場，已經在苗栗外海正式商轉，接下來2020年到2025年間，預計還會有14座風場陸續完工。而日本、韓國的團隊也來台取經，這顯示台灣目前在離岸風電的發展上，已經在亞洲居於領先的地位。

▼總統蔡英文出席台灣國際智慧能源週開幕典禮。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席台灣國際智慧能源週開幕典禮。（圖／總統府提供）

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