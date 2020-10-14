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教堂新郎竟是老公！她崩潰大鬧婚禮阻娶二房　丈夫一旁冷眼看

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▲▼ 非洲國家尚比亞新人辦婚禮，「老婆」闖入。（圖／翻攝自Youtube）

▲這場婚禮舉辦地點位在首都路沙卡的泉達（Chainda）地區。（圖／翻攝自Youtube）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家尚比亞一對新人共結連理，但就在神職人員、親友們都到場獻上祝福之際，一名自稱「老婆」的女子揹著孩子衝進會場，狂吼「他是我丈夫」、「我們還沒有離婚」等語句，要求中斷婚禮。據悉，新郎事前以出城到外地工作為由離家，沒想到竟是出門與另名女子步入禮堂。

每日郵報報導，該名女子與丈夫幕云達（Abraham Muyunda）早就結婚，2人育有3名子女。但她卻從鄰居口中得知丈夫再婚的消息，隨即帶著孩子們外出，身上還揹著不會走路的嬰兒，前去教堂中斷這場婚禮。

影片顯示，就在幕云達與身穿白紗的新娘站在神職人員面前時，一名戴著口罩和眼鏡的女子衝進教堂，嘶吼著「這場婚禮不能再繼續下去，這個男人就是我老公」、「我們還沒離婚，從來沒有吵過架，我不知道這到底是發生什麼事情」。

這一幕讓現場賓客議論紛紛，幕云達手扶著下巴站在一旁不語，身穿白色婚紗的新娘則是站在原地。外傳新娘當時就知道新郎有家庭的事實，正當一群人正在討論如何解決眼前問題時，新郎被帶往警察局；如今新郎可能被控重婚罪，面臨最高7年監禁。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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