伴娘婚禮激吻新郎！新娘出面「還原3人私下內幕」　最新現況曝

▲伴娘婚禮上激吻新郎。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸河南一段婚禮影片日前廣泛流傳，引發網友熱烈討論。影片中，一名伴娘在婚禮上，突然提起裙子奔向新郎，當眾人面激吻新郎，導致現場氣氛瞬間凝固。13日，新娘親上火線，錄影片澄清事件。

她回應，伴娘和新郎私下是很好的朋友，平時以哥們相稱，「現在伴娘已經自我反省，認識到這種行為不妥。」

看完新娘的解釋，網友語帶玄機表示，「臉上笑瞇瞇，心裡mmp」、「遲早被綠」、「哥們呢，真是綠得清新」、「我會一巴掌就扇過去（當場！）」、「愛是一道光，綠到你發慌」。

▲新娘親自露臉澄清。（圖／翻攝自微博）

此前陸媒報導，商丘一名婚禮主持人日前分享了一段實拍影片。影片中，伴娘正在給新人送祝福，剛說完「以後爆美、爆富」，突然走上前先是擁抱新娘，緊接著衝到新郎面前，抱住新郎狠狠親了一口。面對這樣一個尷尬的場景，主持人火速一句話神救場，「哈哈哈，還有我呢？」

網友看後紛紛留言稱，這是有故事啊，「防火防盜還要防閨蜜」、「這個伴娘絕對是會覬覦別人老公的人」、「這個伴娘不是省油的燈」、「自己請的伴娘，沒想到是只啄木鳥」、「這位新娘連賊都分不清楚，竟然叫來做伴娘」、「貴圈真亂」、「伴娘心想，我得不到的，我就毀了」、「這倆有一腿？腦補出一堆故事情節」。

對此，婚禮主持人表示，在現場新娘的臉瞬間就尷尬了，「不過，真不知道這背後有什麼樣的故事。」

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