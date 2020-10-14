早晚都有乖乖聽！「大悲咒茭白筍」法喜滿滿　網笑：邊吃邊修行

▲此款茭白筍聽著大悲咒長大。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人為了提升農產品的品質，便會透過各種不同方式來種植。一名網友先前在逛生鮮超市時，忽然瞥到一旁的茭白筍竟出身不凡，不但採用自然農法，且還是每天聽著「大悲咒」長大的。照片曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛留言驚嘆，「白天吃，晚上走的概念」、「加持過的」。

這名網友在「爆廢公社公開版」上訝異說道，「邊吃邊念大悲咒的概念嗎？」他先前在生鮮超市內，發現一款名為「大悲咒茭白筍」的商品，從照片中可以發現，標籤上不但註明「酵素耕作，學習KKF、MNF自然農法」、沒有使用農藥及化學肥料，且還「白天+黑夜聽大悲咒&阿彌陀佛佛號」。

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照片曝光後，不少網友都覺得相當新奇，「看到大悲咒一律不買，讓給需要渡的買」、「師父加持過的」、「聽大悲咒長大的蔬菜，邊吃邊修行」、「有大悲咒加持，應該是超級無敵好吃」、「吃了就超渡了」、「有聽過聽音樂的豬，沒聽過聽大悲咒的茭白筍」、「有大悲咒加持過的，可安心食用」。

▲大悲咒茭白筍。（圖／翻攝自Facebook／銷售店家）

《ETtoday新聞雲》記者也實際找到該商家的粉絲專頁，臉書上寫道，這款「大悲咒茭白筍」出生在新竹市，每100克要價119元，沒有化肥、沒有農藥，只有聽大悲咒長大，「吃了會有法力唷～法喜滿滿！」此外，這款茭白筍都是每天早上現採，下午就送到店內販賣，數量有限，售完為止。