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廟裡驚見「有仙女在遞香」激似2女星！超正禮生電暈人：該拜拜了

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲有網友說雪岑（圖左）乍看有楊冪的神韻。甄馨（圖右之左女）則是像楊紫 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

拜拜看到這一幕，讓人忍不住讚嘆是「廟裡最美的風景」！一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一段影片，只見廟裡有多位穿著禮服的女子正笑著分香，她們吸睛的地方除了好身材、姣好面容，親切的態度也讓人融化，原PO就忍不住直呼「這是來拜拜，還是看美女的～」影片引發熱論。

看看影片，幾位禮生穿著紫色系的低胸爆乳、綁帶露背的長裙禮服，露出大片雪白肌膚，頭上還掛著同色系的長流蘇，手上戴著白色手套，造型性感又典雅。鏡頭拍到的禮生正拿著香要分給信眾，除了親切服務香客，她還不斷和穿著蘆洲保佑宮制服的工作人員溝通，禮貌地進行對答。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲禮服設計露出大片雪白美背和纖細腰身。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

另一位禮生則是雙手交叉擺在腹部前方，儀態相當有氣質，在傾聽廟方說話時，還會微微傾身向前聆聽。這一幕讓貼文男網友忍不住笑說，「我先承認，我拜拜完才看到的！」「#真心不騙要常常來廟裡拜拜求平安」「#內心澎湃激動不己」。

影片一出，不少網友紛紛在底下暴動，「忽然發現……我還是有些信仰的……」、「都很優耶，也很有質感，訓練有素，可以」、「我以為我看到楊冪」、「另一個好像楊紫！錦覓啊～～」、「真的都好美喔」、「原來世界上真的有仙女」、「之前看過電視介紹，她們都是很努力很上進的女孩。」

《ETtoday新聞雲》記者循線找到該禮生所屬的「臺南舞魅孃 Tainan Charming Dancing Girls」，團長透露幾位禮生當時是到蘆洲保佑宮服侍池府千歲，影片拍到的禮生則是雪岑、甄馨，當天則有8位到場。團長也說，他們2次被注意到，都是禮生去服務池府千歲的時候，不禁笑說「池府千歲很照顧我們。」

▲▼ 。（圖／臺南舞魅孃 Tainan Charming Dancing Girls 授權使用）

▲前排左至右為：曉彤、莎莎、寧寧。後排左至右為：雪岑、珍琳、恩齊、甄馨、糰糰。（圖／臺南舞魅孃 Tainan Charming Dancing Girls 授權使用）

據悉，禮生起源於《周禮》的春官，也就是掌管國家禮儀，傳承至今，宗教祭典、祭孔祀奠和喪葬儀式，是當代台灣禮生負責的禮儀。而廟會祭典中的禮生主要負責服侍神明，所以又有「神的侍女」之稱，另外也需要引導流程、協助信徒獻花、獻果及分香等工作。禮生經常成為廟會中的「嬌點」，不少人會拿出手機、相機對準她們，只為記錄下「仙女下凡」的這一刻。

▼禮生又有「神的侍女」的稱號。（圖／臺南舞魅孃 Tainan Charming Dancing Girls 授權使用）

▲▼ 。（圖／臺南舞魅孃 Tainan Charming Dancing Girls 授權使用）

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