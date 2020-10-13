陳吉仲：2021年起校園午餐全面使用國產食材　覆蓋率已達61%

▲2021年起校園午餐全面使用國產食材。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（13日）指出，為讓全國國中小學童輕鬆享用安心健康的台灣農產品，2021年起校園午餐全面使用國產食材，明年起更將再提高每人每餐的補助，從3.5元增加到6元。

陳吉仲說，昨天邀請全國關心學校午餐的公民團體、營養師公會、全國家長會、專家學者及團膳業者等共同討論，與會人士一致贊同此政策，並就如何落實執行提供了相當多的寶貴意見。會議最後達成4項共識。首先，關於食材抽驗，一定會嚴格把關，並採取公開透明的抽驗方式；其次，全面採用國產食材的執行方式，我們會持續與教育部、團膳業者、食材供應商、地方政府討論，確保學校全面使用國產食材。

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▲明年起更將再提高每人每餐的補助，從3.5元增加到6元。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



陳吉仲指出，第三，推動食農教育，希望相關法案能於本會期通過；第四，結合農民團體產銷通路，建立區域性食材供應系統，讓偏鄉學校午餐品質與都市沒有落差，讓每一個小朋友都能不因地區和社經背景的不同而能享受相同水準的午餐。陳吉仲最後說明，校園午餐鼓勵使用3章1Q食材，從2017年開始推動，國產農產品的覆蓋率，從原來的11%大幅提升到61%。明年起將再提高每人每餐的補助，從3.5元增加到6元，擴大誘因。