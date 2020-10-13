「台諜案嚇唬不了台人」　范世平6點評論：中國目的是恐嚇自己人

▲台師大政研所范世平。（資料照／記者陳政錄攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國官媒《央視》11日起報導台灣間諜竊密案，先後釋出台籍人士李孟居、鄭宇欽道歉影片。對此，台師大政研所教授范世平13日指出6點，並嘲諷，中國國安單位的資料錯誤百出，既嚇唬不了台灣人，也讓國際看笑話，目的就僅是要恐嚇自己人。

「一場荒謬而粗糙的中國諜報大鬧劇。」范世平下午在臉書以6點指出，第一，前天《央視》大張旗鼓宣稱「破獲」大規模「台灣間諜網」，李孟居只是去年8月到中國偷拍武警於深圳灣體育館的演練影片與照片，就被以《間諜罪》逮捕，根本小題大作。

第二，李孟居還把拍的影片與照片放在臉書炫耀，有這種高調情報員？李的「上線」是誰？也沒人知道；第三，今天還有個被捷克查理大學博士班退學的鄭宇欽，只是把在中國開會的公開資料交給軍情局，就是「間諜罪」？在「復興電台」主持或參與節目就是間諜？那台灣起碼幾百個。

范世平表示，第四，何況發現《央視》節目中，中國國安單位所透露的鄭宇欽資料，錯誤百出，全被打臉。怎麼堂堂中國國安部與「央視」，連基本資料也不查證，真是丟臉丟大了，中國有這種國安部，台灣人真的心安了。

第五，所以中國這兩天大肆宣傳台諜案，既嚇唬不了台灣人，也讓國際看笑話，所以目的只有一個，就是恐嚇自己人，咱們國安部還是有能力的；第六，只是中國把台灣國安與軍情單位講的這麼厲害，竟然在中國佈建數百起，讓台灣國安單位都不好意思了。

▼范世平6點評論台諜案。（圖／翻攝自Facebook／范世平）

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